Claudia Gerini/ Lo scontro con Zorzi e la nostalgia degli inizi: “Avuto fortuna e…”

Claudia Gerini tra le protagoniste di Danza con me, presto sarà di nuovo in tv

Claudia Gerini sbarca a Danza con me per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ed un mese di gennaio che la vedrà protagonista in tv. Infatti l’attrice romana sarà tra le protagoniste di Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi. Lo show non è ancora andato in onda e secondo alcuni spifferi emersi su TvBlog, ci sarebbe stata una grossa lite tra i protagonisti della puntata, vale a dire Tommaso Zorzi (in quota millennial) e Claudia Gerini (in quota boomer). Per comprendere cosa sia successo occorrerà aspettare ancora qualche giorno, per la precisione il 10 gennaio quando andrà in onda la puntata.

Per il momento, quindi, dovremmo “accontentarci” della partecipazione di Claudia a Danza con me, di tutt’altro tenore. L’attrice è stata molto impegnata a livello lavorativo negli ultimi tempi, togliendosi diverse soddisfazioni e allargando gli orizzonti, come detto dalla stessa in una interessante intervista rilasciata al Corriere. “Cerco sempre di coltivare il nostro giardino interiore a modo mio”, ha raccontato.

Claudia Gerini tra progetti futuri e quella nostalgia del passato: “Ho incontrato i giusti maestri”

E a proposito di progetti futuri è in arrivo I migliori giorni. I peggiori giorni, “una commedia a episodi, in uscita nel 2023, dove sono tutti cinici e cattivi, spinto da egoismo assoluto. Nuovi mostri, un po’ alla Monicelli. Ogni episodio è ambientato in una diversa festività. Il mio l’8 marzo. Il mio personaggio ruba un discorso a una stagista per uscire da un conflitto con il suo capostruttura, che è Stefano Fresi”, ha spiegato la Gerini.

Per quanto riguarda la sua carriera, di tanto in tanto, l’attrice prova un po’ di nostalgia dei suoi esordi, quando il suo nome emergeva tra i grandi del nostro cinema. In questo senso Claudia evidenzia il rapporto speciale con Carlo Verdone: “Ricordo quel periodo con simpatia e tenerezza. Sono stata fortunata, ho incontrato maestri giusti, come Carlo Verdone. Provo ammirazione per quella ragazzina, venivo dal niente. Ho quasi 25 anni di carriera. Rimpianti, errori? Ma no, non ho fatto errori terrificanti, bisogna saper leggere la vita”.

