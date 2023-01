Claudia Gerini ‘offesa’ da Tommaso Zorzi/ Spunta il gesto choc dell’attrice dopo Boomerissima

Claudia Gerini e Tommaso Zorzi: scintille a Boomerissima

Il 10 gennaio 2023 è andata in in onda la prima puntata di Boomerissima, la trasmissione condotta su Rai 2 da Alessia Marcuzzi. Boomer e Millennials si sono sfidati in una serie di prove musicali, culminate alla fine della puntata con un’arringa che per i Boomer è stata decantata da Max Giusti, per i Millennials da Tommaso Zorzi. Se il primo ha cercato di convincere il pubblico a votare il suo gruppo ricordando i bei tempi e portando alla mente alcune cose indimenticabili di quegli anni, Zorzi è stato molto più pungente.

Edoardo Marchiorello, nuovo fidanzato Tommaso Zorzi?/ Paparazzati insieme a Milano

L’ex gieffino ha messo in scena un parallelo tra le due ‘fazioni’, elogiando la propria e criticando fortemente alcuni aspetti dei Boomer: dall’uso dei social e dei filtri, al cambiamento climatico fino a toccare il tema dell’inclusione. I toni di Zorzi non sono però piaciuti a Claudia Gerini, nella squadra avversaria.

Tommaso Zorzi, perchè ha litigato con Claudia Gerini a Boomerissima?/ Il mistero svelato stasera

Claudia Gerini non saluta Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: il retroscena

Dopo aver ascoltato l’arringa di Zorzi, la Gerini, palesemente risentita da alcune parole, gli ha fatto notare che: “Era accusatorio, parla a loro (il pubblico, ndr) non a noi, Max non ha accusato nessuno!” Qualche scintilla, insomma, che non ha avuto modo di scoppiare in un vero incendio perché interrotti dalla Marcuzzi. Eppure Pipol Tv su Instagram mette in luce un retroscena.

Evidenziando un momento sfuggito perché sui titoli di coda, scrive: “Al termine della puntata la Gerini, coerente con il suo pensiero e la sua intelligenza, ha affettuosamente salutato Gianmarco Tamberi e baciato Valentina Romani dei millennials, ma non ha salutato né Elettra Lamborghini e ovviamente neppure Zorzi, al quale ha rivolto l’ultima stoccata: ‘A lui non lo saluto nemmeno…’”. I due, insomma, non si sarebbero neppure salutati sul finale, anche se va fatto notare che il tono della Gerini è parso semiserio e non realmente arrabbiato, tanto che Zorzi ha accolto il mancato saluto con un sorriso. Che fosse solo di facciata?

Claudia Gerini/ Lo scontro con Zorzi e la nostalgia degli inizi: "Avuto fortuna e..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA