Claudia Gerini/ “Principe azzurro? Insegno alle mie figlie che è un mito da sfatare”

C’è anche Claudia Gerini tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In in onda nel pomeriggio di Rai Uno. L’attrice approfitterà dell’accoglienza di Mara Venier per presentare “Burraco fatale“, film al cinema dal 1° ottobre firmato dalla regista Giuliana Gamba che racconta la storia di quattro amiche – oltre alla Gerini interpretate da Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti – alla ricerca di un’opportunità e convinte che, proprio come nel burraco, “la partita va giocata fino in fondo”. Già nella conferenza stampa di presentazione del film, la Gerini ha tracciato un confronto tra la sua personalità e quella di Irma, il personaggio da lei interpretato nella pellicola. Come riportato da Il Messaggero, la Gerini ha spiegato: “Irma è romantica, una donna che si piange addosso, cosa che io non sono. Nel film, come nella vita, le donne si dicono anche le cose negative, tra amiche ci si critica anche se ci si vuol bene. In questo senso sono un motore di evoluzione nella vita, quando serve voltare pagina“.

Altra riflessione che serve a conoscere meglio la vera Claudia Gerini è quella che l’attrice ha riservato in conferenza stampa al concetto di principe azzurro. Queste le sue parole: “Come mamma di due femmine, cerco di togliere questo mito del principe azzurro, non è di certo lui che ti risolve la vita, semmai ti stimola a cambiare, quando una donna vuole sentirsi più allegra, più dinamica. L’amore ci stimola ad essere migliori, ma il principe azzurro è un mito anacronistico, se ci ha rovinate come donne non lo so, certamente è da sfatare“. A proposito del suo rapporto con le altre tre protagoniste di “Burraco fatale”, la Gerini ha risposto con sincerità: “Siamo quattro attrici di carattere, e ciascuna con il proprio: io mi sono molto divertita, anche perché loro sono donne che mi fanno molto ridere“. Ospite oggi di Mara Venier svelerà altri dettagli?



