Claudia Gerini: “Sono rimasta amica dei miei ex”/ “Figli? Ne vorrei altri, ma…”

A 50 anni e con due figlie, Claudia Gerini, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo in famiglia, ripercorre quella che è stata la sua vita sentimentale svelando di avere un ottimo rapporto con i suoi ex ovvero Alessandro Enginoli con cui ha avuto la primogenita Rosa e Federico Zampaglione, padre della sua secondogenita Linda. “Sono rimasta in ottimi rapporti sia con Alessandro che con Federico per il bene delle nostre figlie”, ha detto l’attrice a Nuovo in famiglia.

Attualmente, tuttavia, nella vita della Gerini, non c’è alcun amore. Dopo la fine della storia con l’imprenditore Simon Clementi, finita circa un anno fa, nella vita dell’attrice non c’è un nuovo compagno. Attualmente si sta dedicando totalmente al lavoro e alle figlie e non nasconde di avere un ultimo desiderio in tema di maternità.

Claudia Gerini: “Sogno altri figli”

Mamma di Rosa, nata nel 2004 e di Linda, venuta al mondo nel 2009, Claudia Gerini, a 50 anni, confessa di volere altri figli non nascondendo le difficoltà nella realizzazione di tale desiderio. “Vorrei altri figli. Solo che ho 50 anni e non ho un marito“, ha confessato l’attrice.

“Mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bambino in affido” – ha aggiunto Claudia. Un desiderio che l’attrice spera di realizzare purchè abbia il totale appoggio delle figlie: “E’ importante che le mie figlie siano d’accordo”, ha aggiunto la Gerini che, già in precedenti occasioni, aveva svelato di avere il desiderio di un altro figlio.

