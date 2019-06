CLAUDIA GERINI/ Video, che tonfo in palestra! (Premio Marisa Bellisario)

Sarà l’attrice Claudia Gerini a effettuare la premiazione del Premio Marisa Bellisario, che verrà trasmesso in seconda serata su Rai Uno. La bella romana consegnerà le Mele d’Oro, un riconoscimento speciale per tutte quelle donne che si sono particolarmente distinte nel loro ambito lavorativo, con un occhio di riguardo all’imprenditoria, al giornalismo e allo spettacolo in generale. Claudia Gerini sarà dunque la madrina di questo importante evento e, per essere sempre in forma smagliante, non smette mai di avere cura del suo corpo. Qualche giorno fa su Instagram l’attrice ha postato un simpatico video che ha avuto davvero un buon successo: quasi 52.000 visualizzazioni online e una miriade di commenti. Il filmato in questione la ritrae in palestra mentre cerca di sollevare le gambe reggendosi in equilibrio sulla testa. Il tentativo, però, è risultato assolutamente maldestro: la romana, dopo aver perso l’equilibrio, è infatti rotolata in avanti, facendo un discreto tonfo sul tappetino. La smorfia di dolore immediatamente dopo (visibile nel video qui sotto) ha detto praticamente tutto al riguardo.

IL RAPPORTO CON FEDERICA ANGELI

Claudia Gerini, oltre a premiare le vincitrici del Premio Marisa Bellisario è sempre molto attiva tra teatro, cinema e televisione. Tutti hanno ancora bene in mente la sua ottima performance all’interno della serie tv ‘Suburra’, dove interpretava una donna assolutamente senza scrupoli e piratesca. Ben altro ruolo è quello che le è stato assegnato nel film intitolato ‘A mano disarmata’, dove invece interpreta una donna nel giusto che lotta per i propri diritti. ‘A mano disarmata’ è stato scritto dalla giornalista Federica Angeli, a cui Claudia Gerini è molto legata come ha detto a Vanity Fair: “Lavorare con Federica Angeli è stato splendido. Sul set era il mio punto di riferimento, l’ho assorbita e annusata per tutto il tempo. Le ho chiesto di dirmi quando sbagliavo o se c’era qualcosa da migliorare ma fortunatamente non è mai successo.” Poi, tornando al film: “Interpretare questo ruolo è stata una cosa davvero eccezionale per me. Non ho dubbi: mi ha migliorato come persona.”

L’AMORE CON SIMON CLEMENTI

Oltre alla bravura professionale, Claudia Gerini è anche famosa per i suoi amori assolutamente tormentati. Nella sua vita ha avuto parecchie storie d’amore, ma la più importante e duratura è stata certamente quella avvenuta con il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione. Dopo questa, anche Claudia Gerini è caduta nella classica relazione col toy boy: nel caso specifico con Andrea Preti, un suo collega che aveva ben 17 anni meno di lei. Attualmente, dopo alcune dichiarazioni ambigue, l’attrice romana è finalmente uscita allo scoperto, asserendo di essersi fidanzata con l’imprenditore Simon Clementi. Questa volta l’età è quella (quasi) giusta: 48 anni. Ma chi è Simon Clementi? L’uomo gestisce un lounge bar a Ponte Milvio, a Roma, dove la Roma d’elite passa le sue giornate su comode sedie e tavolini sorseggiando un aperitivo. L’uomo è un vero tuttofare, visto che non si limita solo a POnte Milvio ma gestisce anche una redditizia attività alberghiera a pochi chilometri da Roma, sul grande e suggestivo lago di Bracciano.

😂😂💪🏼✌️big failure …comunque poi giuro che ci sono riuscita eh…





