Claudia Lai, moglie Radja Nainggolan/ “La chemio fa schifo, ma alcune persone di più”

Prosegue il ciclo di chemioterapia Claudia Nainggolan, la moglie del centrocampista dell’Inter, Radja. La ragazza ha postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui si vede il braccio della stessa, “infilzato” dall’ago collegato ad una flebo di medicinali. In primo piano una scritta un po’ polemica, che forse la stessa Claudia ha dedicato ai noti haters, i leoni da tastiera, comparsi negli ultimi giorni: “Ogni parola sarebbe inutile – scrive – e non mi va di star qui a piangermi addosso e lamentarmi… La chemio è davvero distruttiva! – prosegue con due “X” rosse – La chemio fa schifo ma ti salva la vita… Poi parliamone…”. E qui parte con l’attacco verso ignoti: “Ci sono persone che in questo momento mi fanno più schifo della chemio perciò vuol dire che sto reagendo bene. E nei momenti in cui starò bene – prosegue – penserò solo a stare bene”.

CLAUDIA LAI NAINGGOLAN: “LA CHEMIO FA SCHIFO, MA…”

Claudia Lai Nainggolan chiude il suo intervento con un bel messaggio: “Niente è scontato, ogni cosa è un dono, dagli valore”. La moglie del nerazzurro ha quindi postato l’hastag #terzachemioterapia e #nonsimollaunc*o con l’aggiunta “Spero la stiate affrontando anche voi così”. La notizia drammatica era stata data in prima persona dalla stessa moglie del calciatore soltanto pochi giorni, precisamente l’undici luglio scorso. Sempre attraverso il proprio profilo Instagram aveva pubblicato un post in cui annunciava appunto di essere malata e l’inizio di un primo ciclo di chemioterapia. Numerosi erano stati i messaggi di auguri alla moglie e al giocatore, anche da diverse società calcistiche, a cominciare dalla Roma, ex formazione proprio del Ninja. Dalla storia di oggi della Lai si evince come i messaggi non siano stati solo positivi, e con grande probabilità non sono mancati i soliti quanto odiosi hater, capaci di attaccare sempre e comunque in qualsiasi situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA