Claudia Lai, moglie di Nainggolan ha il cancro/ È malata: “inizio la chemioterapia”

Annuncio choc in casa Inter con un dramma che colpisce direttamente la famiglia di Radja Nainggolan: la moglie Claudia Lai è malata di cancro e direttamente su Instagram stamattina ha informato tutti i suoi followers: «E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la chemioterapia». Un tumore maligno, così possiamo interpretare, che colpisce la famiglia Nainggolan in un momento già di tensione a livello professionale per il futuro tutt’altro definito del numero 14 neroazzurro: ora però, evidentemente, tutto andrà in secondo piano davanti al dramma e all’emergenza di una malattia tanto grave quanto debilitante come quella annunciata dalla signora Nainggolan-Lai.

LA MOGLIE DI NAINGGOLAN È MALATA DI TUMORE

«E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. », confessa amaramente la bellissima moglie dell’ex Roma: una stagione in chiaroscuro per il Ninja che mai si sarebbe staccato dalla “sua” maglia giallorossa e che invece per esigenze di fondi in casa Trigoria è stato venduto all’Inter dal suo ex mentore Spalletti. Attacchi, sfuriate contro il suo comportamento fuori dal campo, tra Nainggolan e la nuova tifoseria l’amore non è mai sbocciato (anche se il gol decisivo che ha mandato in Champions l’Inter all’ultima giornata è firmato proprio Nainggolan). Ora ripetiamo tutto va in secondo piano dopo un annuncio del genere che lascia tutti sotto choc: «paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto…ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione)», scrive ancora Claudia Lai. Il finale è dedicato a tutti quelli che soffrono dello stesso male: «in bocca al lupo a me e a tutte le persone che stanno vivendo lo stesso incubo. Non perdete mai il sorriso». Dalla redazione de Il Sussidiario, un forte e caloroso abbraccio alla signora Claudia Lai e all’intera famiglia di Radja Nainggolan.





