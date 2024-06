Enrico Papi pizzicato con la modella Claudia Motta a Formentera/ Vacanza bollente tra baci e abbracci

Enrico Papi, vacanza bollente a Formentera con la modella Claudia Motta

L’estate 2024 si preannuncia più bollente del previsto per Enrico Papi, che spiazza tutto il mondo del gossip concedendosi una vacanza a Formentera in dolce compagnia di una donna che, tuttavia, non è la moglie Raffaella Schifino. Come riporta un clamoroso scoop del settimanale Chi, infatti, il conduttore de La Pupa e il Secchione è volato nella perla delle Baleari in compagnia della modella romana Claudia Motta, ex concorrente dell’Isola dei Famosi nell’edizione dell’anno scorso.

Le immagini li immortalano tra baci e abbracci appassionati in acqua e sulla spiaggia, spesso avvinghiati l’uno all’altra e con il conduttore che le accarezza teneramente i fianchi; a seguire, un po’ di tintarella sdraiati al sole. Il conduttore, in particolare, è stato paparazzato con un cappellino e un paio di occhiali da sole, forse nel tentativo (non andato a buon fine) di non farsi riconoscere dai fotografi. La coppia, inoltre, ha soggiornato nella stessa casa che Papi solitamente affitta con la moglie quando si concede il suo buen retiro in quel di Formentera.

Enrico Papi con Claudia Motta: matrimonio al capolinea con Raffaella Schifino?

Enrico Papi e Claudia Motta sono dunque al centro di un inatteso gossip estivo: 35 anni di differenza, lei 24 e lui 59, la coppia si mostra sorridente e affiatata durante questa fuga a Formentera all’insegna del sole, del mare e del più assoluto relax. I due si sono conosciuti lo scorso anno durante l’Isola dei Famosi 2023, quando la modella era una naufraga in Honduras e il conduttore era opinionista in studio al fianco di Vladimir Luxuria, nell’edizione condotta da Ilary Blasi.

I due si sono poi incontrati in studio, dopo il ritiro della modella dal gioco per un infortunio, e pochi giorni dopo la stessa Motta annunciò la rottura con l’allora fidanzato Simone Rugiati, noto chef televisivo. Gli scatti di Chi tuttavia insinuano il dubbio anche sui rapporti tra Enrico Papi e la moglie Raffaella Schifino: il matrimonio è al capolinea? Sempre al settimanale, in un’intervista dello scorso anno, il conduttore aveva svelato: “Il tradimento è sopravvalutato. Poi, chiaramente, tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia“.

