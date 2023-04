Claudia Motta, in crisi all’Isola dei Famosi/ Malinconia “legata alla mia famiglia”

L’Isola dei Famosi 2023 ha preso il via da meno di una settimana eppure alcuni concorrenti sembrano già mostrare i primi segni di cedimento, non tanto fisici ma quanto mentali. L’ex Miss Mondo Italia Claudia Motta ha mostrato alcune sue fragilità nel momento in cui si è ritrovata a parlare con Pamela Camassa della sua famiglia.

Claudia Motta sulla famiglia: “Stargli lontano in questo momento è difficile”

Claudia Motta, mentre teneva fra le mani un collage di foto, ha detto a Pamela Camassa: “Questa foto per me rappresenta tutto“. La modella ha poi aggiunto: “Mi dà sia forza ma allo stesso tempo un po’ di malinconia, è normale. Io sono moltissimo legata alla mia famiglia quindi stargli lontano, soprattutto in questo momento perché è un momento difficile un po’ per noi della famiglia, abbiamo un piccolo problemino, è difficile“.

Nel corso di un confessionale, poi, l’ex Miss Italia, riferendosi alla sua famiglia che sta vivendo un periodo abbastanza complicato a causa di un problema di salute di uno dei suoi componenti ha detto visibilmente commossa: “Gli ho promesso di essere forte. Lo sarò, però, ogni tanto ho bisogno di prenderla questa foto e di pensare, di mandargli un messaggio, un pensiero e quindi questo mi genera questa situazione. È difficile non avere un contatto con loro, non potergli parlare anche perché loro sono sempre stati la mia forza in tutto. Quando avevo un momento no loro sapevano come aiutarmi. E il fatto che comunque questo momento no io devo affrontarlo da sola un po’ mi destabilizza perché alla fine ho 22 anni, non mi sento un donna”.

Claudia Motta: “Sono partita con un po’ di pensieri sia familiari sia sentimentali”

Claudia Motta ha un rapporto speciale con la famiglia. Con gli occhi lucidi, in confessionale ha detto: “Faccio fatica, però, allo stesso tempo gli ho promesso che me la sarei cavata quindi farò di tutto per non fargli stare in pensiero. Sto bene non sto male. È anche un pianto di liberazione per tutti i pensieri che ho. Sono partita con un po’ di pensieri sia familiari sia sentimentali che un po’ mi hanno destabilizzato però sono forte e quindi sono sicura che passerà. Ho solo un momento ma passerà“, ha concluso la naufraga nel vano tentativo di consolare i familiari che sicuramente avranno visto la clip da casa.

Claudia Motta ha 23 anni, è di Roma dove ha studiato danza all’Accademia Nazionale ma scegliendo di intraprendere la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza a La Sapienza. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata a “Tiki Taka. La Repubblica del Pallone”, condotta da Piero Chiambretti, dove ricopriva il ruolo dell’angelo custode. Ha lavorato anche come attrice nel film di Aldo Baglio “Scappo a casa” e anche in altre pellicole come “Adesso preferisco vivere” e “Arrivederci amore, ciao”. Nel 2021 ha conquistato la corona di Miss Mondo Italia e successivamente è entrata a far parte del team di Donne Avventura.











