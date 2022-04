Claudia Pezzoni, moglie di Paolo Mengoli/ “Casa mia in affitto sul web, ma è truffa!”

Claudia Pezzoni, moglie di Paolo Mengoli, è intervenuta insieme al marito ai microfoni di “Storie Italiane” nel corso della mattinata di oggi, venerdì 8 aprile 2022. Nel collegamento audiovisivo con Eleonora Daniele, la donna, di professione avvocato, ha rivelato che il suo appartamento è finito improvvisamente sul web in affitto, ma non è stata lei a pubblicare l’annuncio.

La vicenda è stata spiegata in questi termini: “Questo monolocale appartiene alla mia società – ha esordito –. Trattandosi di appartamenti in centro, durante il periodo di Parma città della cultura sono stati dati in gestione a una società di Milano. Sono stati pubblicati da una società che svolge professionalmente affitti turistici. Successivamente, ho incaricato il mio amministratore della chiusura del contratto e dell’immissione sul mercato, andando alla ricerca di inquilini. Mentre veniva stipulato il contratto di locazione è giunta una comunicazione all’agente immobiliare da parte del potenziale affittuario, che ha visto un nuovo annuncio e ha chiesto lumi, in quanto era ormai prossimo alla firma”.

CLAUDIA PEZZONI: “FOTO DEL MIO APPARTAMENTO SU FACEBOOK, HO INCARICATO UNA COLLABORATRICE DEL MIO STUDIO DI FINGERSI INTERESSATA”

Nel prosieguo del suo racconto a “Storie Italiane”, Claudia Pezzoni ha spiegato di essersi subito insospettita dinnanzi a quella segnalazione: “Immediatamente ho verificato ed effettivamente su questa pagina Facebook, ‘Affitti privati Parma’, erano state carpite le fotografie del servizio fotografico della società milanese ed era stato messo un annuncio come se fosse stato la proprietà a farlo. Erano fotografie datate”.

Come si è comportata a quel punto Claudia Pezzoni? “Ho incaricato una collaboratrice del mio studio di fingersi interessata all’affitto dell’appartamento, esprimendo il desiderio di andare a visitarlo. Chi le ha risposto ha iniziato a richiedere soldi, perché diceva di risiedere a Londra e voleva quindi la caparra anticipata per le spese di viaggio, pari a 760 euro, indicando una persona fiduciaria alla quale fare arrivare rapidamente il vaglia”.











