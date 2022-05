Claudia Pezzoni, moglie Paolo Mengoli/ Penalista, si occupò del caso Tommy Onofri

Paolo Mengoli è sposato da anni con Claudia Pezzoni. I due si sono uniti in matrimonio nel 2015, sette anni fa, e il loro amore è puro e semplice come il primo giorno che si sono incontrati. Non si hanno moltissime informazioni su Claudia Pezzoni, se non che la stessa sia a capo di un importante studio legale che nel corso degli anni si è occupata anche di casi di cronaca noti, come ad esempio la sparizione e il successivo omicidio del piccolo Tommy Onofri. Stando a quanto si legge sul sito ufficiale dello studio legale Pezzoni, la moglie di Paolo Mengoli si è laureata presso l’università degli Studi di Parma nel 1992, ed è da sempre impegnata in ambito sociale.

A riguardo, dal 2011 è Presidente della Sezione di Parma della LAF – Libera Associazione Forense, “di cui si occupa attivamente – si legge sul suo curriculum – organizzando manifestazioni e convegni per la formazione giuridica forense”. E’ inoltre un avvocato abilitato all’esercizio del patrocinio a Spese dello Stato, ed è iscritta all’associazione ANVAG – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti.

CLAUDIA PEZZONI, MOGLIE PAOLO MENGOLI: IL “CASO” DELLE FEDI DURANTE LE NOZZE

Come dicevamo, il matrimonio fra Paolo Mengoli e Claudia Pezzoni è avvenuto sette anni fa presso il Comune di San Polo di Torrile in provincia di Parma, e alle nozze hanno partecipato anche personaggi famosi amici della coppia come Valerio Merola e Franco Colomba.

E proprio durante la celebrazione del matrimonio accadde qualcosa di curioso, visto che le fedi non volevano entrare e Paolo Mengoli si è fatto scappare: “Significa che non dovranno più uscire”. I due si sono conosciuti proprio durante le indagini per la morte del povero Tommy, e il cantante ha ricordato così, durante una recente intervista, la prima volta che vide la sua futura moglie: “Fu un incontro piacevole ed intenso. quando Claudia seppe il mio nome disse che la Nazionale cantanti avrebbe potuto mandare uno famoso a fare promozione“.

