Ospite nel graffiante salottino di Belve da Francesca Fagnani, Sonia Bruganelli ha parlato a lungo del suo rapporto con il famosissimo ex Bonolis che in passato contribuì a renderla un personaggio famoso della televisione italiane, ma interrotta quasi improvvisamente per ragioni che (almeno esternamente) non sono mai state ufficialmente chiarite.

Parlando proprio dell’inizio della relazione con Paolo Bonolis, nello studio di Belve Sonia Bruganelli racconta di aver “sofferto” a lungo a causa dello sproporzionato successo tra i due, spiegando che dal suo punto di vista “le più grandi fratture con Paolo sono nate perché lui era più luminoso di me e mi sentivo in ombra, ma poi mi sono resa conto che quella ombra mi proteggeva anche”; mentre parlando del loro amore racconta che tutto nacque “per come mi faceva sentire” ricordando in particolare che “mi faceva delle piccole cassettine musicali“.

Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis? Ho scelto la separazione perché volevo qualcosa di diverso”

“Abbiamo divorziato – racconta ancora Sonia Bruganelli saltando avanti nel tempo – bene”, spiegando che “la separazione l’ho decisa perché volevo qualcosa di diverso e ho anche preferito non privare lui di quelle emozioni che avrebbe sempre voluto. Lui ha sofferto, ma l’ha dovuto accettare”, confessando tuttavia di avere “una lucida confusione” sulle possibilità di tornare assieme all’ex: “Non so se potremmo tornare assieme – spiega -, ma non ci penso perché voglio mantenere un rapporto importante”; prima di ricordare il tradimento confessato a Bonolis “quando ci siamo separati” che ovviamente “non ha preso bene”.

Ma parlando di Bonolis, il discorso di Sonia Bruganelli passa anche a Laura Freddi, sulla quale ci tiene a ricordare che “è stata una persona che appena mi sono separato ha tirato fuori tutta un’altra verve e ben venga per lei, ma ora dall’essere molto carina adesso sta tirando fuori questo animo polemico, spesso nei miei confronti soprattutto in quest’ultimo periodo anche se io sono sempre stata carina nei suoi confronti”, ricordando in particolare “sono stata io a suggerirla perché mi sostituisse come opinionista al Grande Fratello”.