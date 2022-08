Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati?/ L’attore rompe il silenzio e…

Claudio Amendola e Francesca Neri: il gossip sulla rottura esploso all’improvviso

Dopo la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti che ha sconvolto i fan dell’amatissima coppia, negli scorsi giorni, gli appassionati di cronaca rosa sono stati spiazzati da un nuovo e clamoroso gossip: quello sulla presunta fine dell’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e diffusa dal settimanale Diva e Donna. I primi rumors parlavano di Claudio Amendola che si spostava tra la vecchia e la nuova casa. Successivamente, Dagospia ha spiegato che la separazione tra i due attori risalga a circa tre mesi fa.

Da Totti-Ilary Blasi ai rumor su Claudio Amendola e Francesca Neri: coppie in crisi/ Perché si sono lasciati?

La notizia della presunta separazione non è stata commentata da Amendola e da Francesca Neri. Almeno fino ad oggi. L’attore, infatti, ha rotto il silenzio smentendo la separazione con la moglie da cui ha avuto un figlio, Rocco.

Claudio Amendola smentisce la separazione da Francesca Neri

Non c’è nessuna separazione in corso tra Claudio Amendola e Francesca Neri che formano e continuano a formare una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. A smentire la notizia della separazione è stato lo stesso attore romano che, ai microfoni del settimanale Di Più Tv, ha smentito tutte le notizie di gossip che stanno circolando sulla sua relazione con la Neri.

Claudio Amendola e Francesca Neri, perché si sarebbero lasciati?/ "Si vocifera che.."

“Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”, ha fatto sapere l’attore mettendo fine a tutti i gossip.

LEGGI ANCHE:

Francesca Neri, addio a Claudio Amendola dopo 25 anni?/ La malattia e l’ultima volta che ha parlato di lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA