Da Totti-Ilary Blasi ai rumor su Claudio Amendola e Francesca Neri: coppie in crisi/ Perché si sono lasciati?

Separazioni 2022, da Hunziker e Trussardi alle voci su Claudio Amendola e Francesca Neri

Il mondo del gossip ha seguito con attenzione le grandi novità di questo 2022, segnato da insperabili separazioni tra le coppie dello showbiz. A inizio anno è finita sulla bocca di tutti la rottura ufficiale tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato: “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine“. Dopo 10 anni di amore, i due hanno così deciso di prendere strade separate.

Ben più duratura invece la storia che ha unito Francesco Totti e Ilary Blasi: 17 anni di matrimonio, ma circa 20 di amore. Anche la conduttrice e l’ex calciatore della Roma, attraverso un doppio comunicato rilasciato all’Ansa, hanno annunciato la separazione lo scorso mese, a cui hanno fatto seguito settimane di rumors e indiscrezioni. Ed è di queste ultime ore la notizia di un’altra presunta rottura, quella tra gli attori Claudio Amendola e Francesca Neri: entrambi non hanno confermato né smentito, ma la notizia è ormai di dominio pubblico.

Coppie scoppiate 2022, i presunti motivi degli addii più chiacchierati dell’anno

Tre coppie d’oro dello spettacolo unite da un comune destino: la fine di un amore che ha fatto sognare tutti, ma che non ha resistito a crisi e incomprensioni. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio senza però specificare le motivazioni della separazione: indiscrezioni hanno parlato di caratteri talmente forti da essersi più volte scontrati, un po’ per modi differenti di intendere la vita e un po’ per divergenti prospettive professionali. L’arrivo del lockdown avrebbe complicato i loro rapporti, portandoli ad una crisi insanabile.

Sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è parlato molto, sebbene anche loro non abbiano svelato nulla di più. È però ormai assodato come l’ex Capitano della Roma abbia ritrovato il sorriso al fianco della nuova fiamma Noemi Bocchi, uno dei motivi per cui il matrimonio con la conduttrice Mediaset è terminato. Infine la presunta rottura in corso tra Claudio Amendola e Francesca Neri, non ancora confermata ma su cui si vocifera: Dagospia ha infatti svelato come la storia sia finita ormai da tre mesi e come il cuore dell’attore ora batterebbe per un’altra donna.

Un 2022 che è cominciato e continua con molti colpi di scena, dunque, per alcune delle coppie più note e, in alcuni casi, longeve dello spettacolo italiano. Una fine, in ognuno di questi casi, dolorosa, accomunata dalla presenza di figli, da un equilibrio da mantenere o, in alcuni casi, da ritrovare. Rotture a cui potrebbero aver contribuito la presenza importante dei media e del gossip nella propria quotidianità, la pandemia di Covid con le sue conseguenze (come la convivenza forzata del lockdown), ostacoli importanti da affrontare, come una malattia, che inevitabilmente scombussolano l’equilibrio di una coppia. O, semplicemente, l’abitudine, la routine, la voglia, umana, di sperimentare qualcosa di nuovo.











