Anticipazioni Il Patriarca 2, puntata di oggi 22 novembre 2024: Nemo accusato di aver ucciso un bambino

Torna in onda questa sera con la 2a puntata Il Patriarca 2, la fiction di Canale5 con protagonista Claudio Amendola e Antonia Liskova il cui protagonista è Nemo Bandera, imprenditore controverso e narcotrafficante considerato il boss di Levante. L’uomo, però, ancora sconvolto per la morte del figlio Carlo, barbaramente assassinato, dovrà fare i conti con vecchi e nuovi nemici e soprattutto con la malattia che lo affligge e che peggiora sempre di più l’Alzheimer. In questo quadro già complicato e teso a complicarlo ancora di più ci sono anche i tradimenti interni, il genero Marco Rizzo, fidanzato della figlia Nina cura i suoi affari ma in realtà trama dietro le sue spalle per prendersi le aziende ed il potere.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta ottava puntata 17 novembre: Rebecca sfida Vybes

Le anticipazioni Il Patriarca 2, della puntata di questa sera, 22 novembre 2024, svelano che Nemo bandera continuerà il suo tormento interiore per la morte del figlio Carlo, ancora ignaro del fatto che ad ucciderlo è stato proprio il genero Rizzo. L’entrata in scena di suo cognato e acerrimo nemico Raoul Marabito continuerà a causargli non pochi problemi ma il risvolto scioccante arriverà successivamente con un fulmine a ciel sereno. Per Nemo Bandera arriverà un’accusa infamante quella di aver ucciso un bambino. La polizia lo incriminerà con l’accusa di aver ucciso il bambino che ha assistito all’omicidio del poliziotto Buscemi. Sebbene l’omicidio del poliziotto sia stata davvero commissionato da lui, Bandera non è implicato nella morta del piccolo e dovrà fare di tutto per dimostrare la sua estraneità a quell’accusa infamante e discriminatoria e per questo si darà alla latitanza.

Il Patriarca 2 è una storia vera? Nemo Bandera è estisto realmente?/ A chi si ispira la fiction di Canale5

Il Patriarca 2, anticipazioni 2a puntata: Lara sempre più vicina a Marco: tensioni con Nina

E non è tutto perché il protagonista che il volto di Claudio Amendola dovrà fare i conti con tensioni e crisi in famiglia. Lara, la figlia primogenita nata da una precedente relazione, continuerà ad essere mal vista sia dalla compagna del padre Serena che dalla sorellastra Nina. La giovane, pur nutrendo affetto per il padre ha sempre voluto rimanere estranea nei suoi affari illeciti ma il precipitare degli eventi l’ha costretta a fare una scelta e si è schierata con il padre promettendogli di non fargli mancare il suo supporto.

Anticipazioni Il Patriarca 2, puntata 22 novembre 2024/ Nemo ha ucciso un bambino? Accusa infamante

Le anticipazioni della puntata di oggi, 22 novembre 2024, de Il Patriarca 2 svelano che a complicare questi conflitti familiari c’è anche il doppio gioco di Marco Rizzo, l’avvocato è promesso sposo a Nina ma attuerà la sua strategia cercando di conquistare Lara e dichiarerà di essere innamorato di lei, i suoi sentimenti sono sinceri o si tratta di pura e semplice strategia per mettere le due sorelle una contro l’altra? Anche la nuova sindaca di Levante si dimostrerà collusa e corrotta mentre successivamente al sorella di Serena, Monica, anche lei mossa da mire di potere e successo si alleerà con Marabito contro Bandera. E in questo clima di suspence, dissidi, intrighi, tradimenti e bugie che si muovono tutti i protagonisti tra colpi di scena e risvolti choc.

Il Patriarca 2 quando va in onda e diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Il Patriarca 2 non resta che ricordare che la serie di Canale5 va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa ed è possibile seguirle in diretta streaming su Mediaset Infinity sul sito o nell’app. La serie è tratta dalla fiction spagnola Vivir sin permiso ed è composta da sei puntate in totale. Nel cast oltre al protagonista principale Claudio Amendola sono presenti anche Antonio Liskova, Neva Leone, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Bevilacqua, Primo Reggiani e Federico Dordei.