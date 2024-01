Claudio Amendola non tornerà ne I Cesaroni 7?/ “Presenza a rischio”: la richiesta dell’attore

I Cesaroni 7, Claudio Amendola tornerà nei panni di Giulio Cesaroni? “Presenza a rischio”

“A giugno torno alla Garbatella.” È con queste parole che Antonello Fassari ha confermato il ritorno de I Cesaroni e il suo di ritorno nella celebre serie. La settima stagione si farà, ma quali sono gli attori che torneranno in scena? È il settimanale Chi a far sapere che al momento a rischio c’è il protagonista assoluto della serie: Claudio Amendola.

“Ufficializzato il ritorno della serie I Cesaroni, con Antonello Fassari che ha già dato l’ok per essere nella squadra. – si legge tra le Chicche di gossip del settimanale, che però aggiunge – È invece a rischio la presenza di Claudio Amendola, che ha chiesto tempo per accettare la parte.” Amendola, che nella serie interpreta Giulio Cesaroni, fratello minore di Cesare, interpretato da Fassari, potrebbe dare forfait. Cosa accadrà in quel caso?

Le parole di Claudio Amendola sul ritorno de I Cesaroni

Eppure proprio Amendola, durante la sua ospitata a Verissimo di qualche mese fa, sembrava disponibile ad un ritorno nella serie: “Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…”. Anche la produttrice Verdiana Bixio di Publispei aveva spiegato che il ritorno della serie era molto desiderato: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”. L’inizio delle riprese è ora previsto per giugno 2024, difficile però al momento dire il cast preciso, cosa accadrà nelle nuove vicende e quando andrà in onda questa attesissima settima stagione.











