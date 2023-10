Claudio Amendola, torna in TV con i Cesaroni?/ “Mia mamma interpreterà…

Claudio Amendola si sbottona a Verissimo: l’intervista rivelatrice dell’ex star dei Cesaroni

Claudio Amendola anticiperebbe un ritorno della sua opera televisiva storica, i Cesaroni, o almeno questa é l’ipotesi che si solleva alla sua ospitata registrata a Verissimo. In occasione di una nuova puntata registratasi nel weekend di metà ottobre 2023, targata Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin ospita tra gli altri vip in studio Claudio Amendola. L’attore capitolino, tra i sex symbol più amati dall’occhio pubblico in Italia, per l’occasione della re-entry nel piccolo schermo si sbottona, senza risparmiarsi sui Cesaroni.

In molti tra i fedeli appassionati di telefilm e serie TV, chiedono in massa nel web, in particolare sui social, un ritorno nel piccolo schermo del famoso telefilm che vedeva tra gli altri attori nel cast protagonista, proprio Claudio Amendola. E al talk in onda sulle reti Mediaset, viene chiesto al diretto interessato, Claudio Amendola, se sia in cantiere l’atteso ritorno: ” Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…”, dichiara sibillino l’intervistato, incalzato in studio dai quesiti ricevuti.

Tra i nuovi progetti in cantiere, per l’ex Cesaroni…

Il telefilm vedeva l’attore romano dividere il set – tra gli altri interpreti nel cast – con Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Antonello Fassari e persino con la madre Rita Savagnone, che, all’età di 84 anni continua a recitare come attrice e interprete rodata nell’esperienza.

“Questo mestiere non ti passa mai, ti entra dentro”, commenta poi tra le altre dichiarazioni rilasciate a Verissimo sul suo proficuo impegno nella carriera artistica di attore di successo, Claudio Amendola. Ma non é tutto. Perché , inoltre, rivela di essere tornato recentemente a lavorare con la mamma d’arte. Ebbene sì, l’attore ha in cantiere un nuovo progetto, per il quale é previsto un ruolo che “lei interpreterà” da co-star protagonista, così come annunciato da Claudio Amendola, che prossimamente potrebbe dare annuncio anche ad un ritorno in TV di Cesaroni.

