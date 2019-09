CLAUDIO BAGLIONI, AL CENTRO ARENA DI VERONA/ Concerto, scaletta: via con i classici

E’ iniziata la replica del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona. “Al Centro” è partito con i grandi classici che hanno immediatamente emozionato il pubblico. Subito “Questo piccolo grande amore” a fare da intro a un filo conduttore di canzoni lungo ormai quasi cinquant’anni. Poi l’atmosfera si ravviva notevolmente con “Porta Portese”, presentata in versione molto ritmata con tanto di ballerini sul palco, un numeroso gruppo a rappresentare quelle che sono le “anime” del famosissimo mercato romano. Una partenza a razzo dunque per un concerto-evento capace di entusiasmare il pubblico sin dalle prime note e un Claudio Baglioni particolarmente carico sul palco nelle vesti di trascinatore, capace di far uscire allo scoperto la sua anima più rock in queste prime battute dello show. (agg. di Fabio Belli)

Claudio Baglioni, tutto pronto per la replica su Rai 1

Tutto è pronto per la replica del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona. “Al Centro” va in onda su Rai1 questa sera, in prima serata, ma non vedrà soltanto esibizioni dei brani più noti del cantante. D’altronde, Baglioni da sempre ama sorprendere il suo pubblico, portando sul palco versioni inedite di brani noti o canzoni “impreviste”. D’altronde, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante ha ammesso di non essere una persona che ama ‘assecondare’: “Ci sono dei momenti, all’interno di un concerto, che vorresti fossero vissuti in un certo modo. – ammette – A volte chi è sul palco è come la guida turistica che tiene in alto l’ombrellino per farsi seguire dal proprio gruppo: è giusto che detti i tempi, che dia un ritmo all’esplorazione, che ponga l’accento su alcuni momenti. Ma capisco che qualcuno possa rimanerci male”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Claudio Baglioni, un’occasione unica nel suo genere

Questa sera, mercoledì 4 settembre, in prima serata su Rai1, alle 21.25 andrà in onda il concerto evento di Claudio Baglioni, Al Centro. Direttamente dall’Arena di Verona, i fan del cantante potranno godersi uno spettacolo unico, senza precedenti. Un live con il palco al centro e il pubblico intorno. Nello show e, quindi, nelle varie esibizioni, Claudio Baglioni sarà accompagnato da ventuno polistrumentisti. Ci saranno inoltre più di venticinque artisti, danzatori, attori di teatro, mimi e tanti altri, che si esibiranno in coreografie e performance durante tutta la serata. Uno spettacolo a trecentosessanta gradi, imperdibile per tutti i fan del cantante e non solo. Ovviamente, tra le varie esibizioni, non mancheranno i suoi più grandi successi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Claudio Baglioni, il concerto in replica dall’Arena di Verona

Claudio Baglioni torna protagonista con Al Centro su Rai 1, concerto evento che andò in scena all‘Arena di Verona il 15 settembre del 2018. A un anno di distanza dunque ci sarà la possibilità di vedere la replica di quello che è stato un evento veramente incredibile. Uno show che durerà oltre tre ore grazie alla scaletta di ben trentatré canzoni. I brani accompagneranno la carriera del grandissimo artista in ordine cronologico. Si partirà da Questo piccolo grande amore, brano pubblicato nel 1972, fino a Con voi del 2013. Sicuramente saranno molte le emozioni per gli appassionati di questo splendido cantautore, con la possibilità di conoscerlo meglio per chi fino a questo momento l’ha colpevolmente dimenticato. Per fortuna però in questa categoria ci sono davvero poche persone, visto che l’artista è amato ovunque e i suoi concerti sono un sold out garantito da nord a sud.

Claudio Baglioni – Al Centro Arena di Verona: Giuliano Peparini cura la scenografia

La scenografia di Al Centro di Claudio Baglioni, concerto evento andato in scena all’Arena di Verona, è stata curata da Giuliano Peparini, mentre Duccio Forzano ha curato la regia televisiva. Proprio lo stesso Peparini raccontò, come riportato da Rockol, le sue emozioni: “Ho sempre avuto il desiderio di lavorare con Claudio Baglioni, perché sono un suo grande fan. Sono cresciuto con le sue canzoni che raccontano la vita. Quindi mi ispirano immediatamente idee e immagini. Ci sono in scena 150 persone e ci saranno anche dei momenti di spettacolo anche fuori dal palcoscenico negli spazi dell’Arena di Verona“. Interessanti sono anche le parole di Duccio Forzano che ha specificato: “La novità è che daremo oltre al punto di vista del pubblico su Claudio Baglioni anche quello dello stesso artista. In alcuni momenti cercheremo di far vivere un concerto in altri un musical”.

La scaletta di Claudio Baglioni – Al Centro

La scaletta di Claudio Baglioni – Al Centro l’abbiamo già a disposizione, visto che l’evento in onda su Rai 1 oggi, 4 settembre, è una replica di un concerto che abbiamo visto in scena il 15 settembre del 2018 all’Arena di Verona. Questa è composta dai brani che hanno fatto la storia dell’artista, partendo dal 1972 con Questo piccolo grande amore arrivando al 2013 quando ha composto Con voi. In mezzo ci saranno tantissimi brani di successo da Avrai a Io me ne andrei. Ecco la scaletta:

Questo piccolo grande amore (da “Questo piccolo grande amore” – 1972); Porta Portese (da “Questo piccolo grande amore” – 1972); Quanto ti voglio (da “Questo piccolo grande amore” – 1972); Con tutto l’amore che posso (da “Questo piccolo grande amore” – 1972); Amore bello (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973); W l’Inghilterra (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973); Io me ne andrei (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973); E tu (da “E tu” – 1974); Poster (da “Sabato pomeriggio” – 1975); Sabato Pomeriggio (da “Sabato pomeriggio” – 1975); Quante volte (da “Solo” – 1977); Solo (da “Solo” – 1977); Un po’ di più (da “E tu come stai?” – 1978); E tu come stai? (da “E tu come stai?” – 1978); I vecchi (da “Strada facendo” – 1981); Ragazze dell’est (da “Strada facendo” – 1981); Via (da “Strada facendo” – 1981); Strada facendo (da “Strada facendo” – 1981); Avrai (singolo del 1982); Uomini persi (“La vita è adesso” – 1985); Un nuovo giorno o un giorno nuovo (“La vita è adesso” – 1985); Notte di note, note di notte (“La vita è adesso” – 1985); E adesso la pubblicità (“La vita è adesso” – 1985); La vita è adesso (“La vita è adesso” – 1985); Mille giorni di te e di me (da “Oltre” – 1990); Acqua dalla luna (da “Oltre” – 1990); Noi no (da “Oltre” – 1990); Io sono qui (da “Io sono qui” – 1995); Le vie dei colori (da “Io sono qui” – 1995); Cuore di aliante (da “Viaggiatore sulla coda del tempo” – 1999); Sono io (da “Sono Io, L’uomo della storia accanto” – 2003); Tutti qui (da “Tutti qui – Collezione dal 1967 al 2005” – 2005) e Con voi (da “ConVoi” – 2013).

