Claudio Baglioni, “Gli anni più belli” è la nuova canzone/ Brano del film di Muccino

Claudio Baglioni torna a far parlare la sua musica. Da venerdì 3 gennaio, in radio e in digitale, è disponibile il nuovo singolo del cantautore dal titolo “Gli anni più belli”. Si tratta di un brano nostalgico e malinconico con cui Baglioni guarda al passato e che racchiude la bellezza di quelli che sono stati, finora, i suoi più grandi successi. Il brano anticipa il nuovo disco di inediti dell’artista, previsto per la prossima primavera ed è la colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino, al cinema dal 13 febbraio 2010. £Un brano sulla limpidezza, la vitalità e il richiamo di libertà dei sogni dell’adolescenza: “Noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo; sul valore dell’amicizia e sul rapporto tra amore e dolore: E sapere già cos’è un dolore e chiedere in cambio un po’ d’amore; sull’esigenza di cercare dentro di noi le energie per vivere il futuro: Noi in una fuga da ribelli un pugno di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare in noi gli anni più belli”, si legge sul profilo ufficiale di Baglioni.

Claudio Baglioni, la nuova canzone “Gli anni più belli” nel nuovo album

La canzone “Gli anni più belli” sarà contenuta nel nuovo disco di Claudio Baglioni che vedrà la luce nella primavera 2020 e che conterrà dodici brani, esattamente come le dodici serate live che il cantautore terrà a giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Sarà un appuntamento imperdibile per i fans di Baglioni che avranno la possibilità di ascoltare i nuovi brani in una dimensione classica con la sola voce del cantante, accompagnato da una grande orchestra e da un coro. Claudio Baglioni sarà il primo ad inaugurare la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla con dodici serate consecutive. Le date organizzate in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e da segnare sul calendario sono: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 giugno.

