Claudio Casavecchia, ex marito di Laura Freddi/ Le motivazioni dell’addio

Laura Freddi credeva di avere trovato il grande amore dopo una serie di storie finite male (tra i suoi ex ci sono Paolo Bonolis e Fabio Galante) in Claudio Casavecchia, imprenditore sposato nel 2006. Il matrimonio è stato celebrato dopo tre anni di fidanzamento e per entrambi sembrava essere il coronamento di un rapporto che sembrava indissolubile.

Proprio per questo i due avevano deciso di pronunciare il fatidico sì, il primo della loro vita. Entrambi erano concordi sull’idea di tutelare il più possibile il loro legame dalle luci dei riflettori e hanno fatto il possibile per allargare la famiglia.

Claudio Casavecchia: dal matrimonio con Laura Freddi all’addio

Laura Freddi non ha mai nascosto di voler diventare mamma e Claudio Casavvecchia, l’unico uomo con cui è arrivata al matrimonio, sembrava essere la persona giusta. La gravidanza, però, non è andata come si sarebbe aspettata arrivando a gettarla nello sconforto più totale: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese – ha raccontato in un’intervista -. Mi ha distrutto. E’ crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più avere figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Tra una lite e l’altra ci siamo lasciati“.

Due anni dopo il fatidico sì i due sono così arrivati alla rottura. Nel momento della sua partecipazione in veste di concorrente al “Gf Vip” la showgirl si era lasciata andare alla commozione, convinta di dover rinunciare al sogno che aveva nel cuore da tempo. Nel 2018, però, a pochi mesi dall’incontro con Leonardo D’Amico e grazie al supporto dalla fecondazione assistita, è arrivata Ginevra.

