Claudio e Isabella, chi sono i genitori di Gabriel Garko/ “Sono stati due genitori meravigliosi”

Gabriel Garko e i genitori Claudio e Isabella: “non mi hanno mai giudicato”

Claudio e Isabella sono i genitori di Gabriel Garko. L’attore, vero nome Dario Gabriel Oliviero, è molto legato ai suoi genitori con cui ha un rapporto splendido. Negli ultimi anni l’attore ha deciso di uscire allo scoperto rivelando la sua omosessualità; una scelta arrivata dopo lunghi anni di riflessioni, ma anche di escamotage e storie d’amore realizzate a tavolino. Ad un certo punto però il sex symbol ha deciso di non vivere più la vita di un altro, ma di farsi conoscere al grande pubblico per quello che è rivelando “il segreto di Pulcinella”, come lui stesso ha detto, nel reality show Grande Fratello Vip. Una notizia di cui i genitori erano già a conoscenza, ma che ha voluto condividere con il mondo intero. ”

“Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto” – ha raccontato l’attore nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin.

Il rapporto tra Gabriel Garko e i genitori Claudio e Isabella

Non solo, sempre Gabriel Garko parlando del rapporto con i genitori Claudio e Isabella ha rivelato: “ma i miei genitori sono un po’ strani sotto questo punto di vista, perché per il lavoro che faccio a mia madre non è che sia sempre mai piaciuto tanto, però non le piaceva perché pensava che non ce la facessi, poi quando ce l’ho fatta hanno comunque continuato a trattare come figlio non come persona famosa”. I genitori ci sono sempre stati per l’attore che ha confessato che tutta la sua famiglia, comprese le sorelle Nadia, Sonia e Laura, erano a conoscenza della sua omosessualità e non l’hanno mai giudicato; anzi gli sono stati sempre accanto sostenendolo e consigliandolo.

Purtroppo papà Claudio è venuto a mancare nel 2021. Un grande dolore per l’attore che sui social ha voluto dirgli addio pubblicando uno scatto e scrivendo: “ciao papà, fai buon viaggio”.

