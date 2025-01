Claudio Fratini, ex fidanzato di Malika Ayane: chi è?

Sono stati vari i fidanzati di Malika Ayane nel corso della sua vita. Dopo aver rotto con il papà di sua figlia Mia, la cantante si è innamorata diverse volte, cominciando delle storie più o meno durature, come quella con Cesare Cremonini. Il suo ultimo fidanzato si chiama invece Claudio Fratini: a lei l’artista di Milano è stata legata per diversi anni, dopo averlo conosciuto in ambito professionale. Claudio era infatti l’agente di Malika e dopo la rottura, non lo è più, come spiegato proprio dalla cantante, ora single da diverso tempo.

Lo storico manager dell’artista e la cantante italo-marocchina, dunque, hanno chiuso la loro storia e lei stessa ha spiegato di star bene da sola, definendosi come “la donna dai grandi cambiamenti”. E in effetti questa volta più di qualcuno aveva pensato che quello con Claudio potesse essere l’amore definitivo della sua vita ma così non è stato e questo ha portato a ribaltare anche tutto dal punto di vista lavorativo.

Claudio Fratini, ex fidanzato di Malika Ayane: “Come fai a cancellare una persona?”

Nonostante la storia d’amore sia finita, tra Malika Ayane e l’ex fidanzato Claudio Fratini i rapporti sono ancora buoni, come ha spiegato proprio la cantante, affermando che tutti gli uomini della sua vita sono ancora vicini a lei, in un modo o in un altro. “Se hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?” ha dichiarato. Dunque, con Claudio Fratini, i rapporti continuano ad essere buoni nonostante tutto. Il loro è stato infatti un amore importante che era cominciato nel 2018, dopo il divorzio di lei dal suo ex marito. Il loro rapporto è durato diversi anni e ha lasciato dei ricordi positivi nella vita dell’artista milanese, con papà marocchino.