Claudio Fratini, fidanzato Malika Ayane/ Lei: “Sono donna dai grandi cambiamenti”

Malika Ayane e Claudio Fratini: finito l’amore

Claudio Fratini è l’ex fidanzato e agente di Malika Ayane. E’ finita la storia d’amore tra la cantautrice e il suo agente a cui è stata legata dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia. La fine del matrimonio nel 2016 dal regista Federico Brugia ha sicuramente segnato la raffinata interprete che aveva ritrovato la serenità tra le braccia di Claudio, ma qualcosa li ha spinti ad allontanarsi e lasciarsi. Non solo, la Ayane dopo la fine della relazione ha deciso di interrompere anche la collaborazione artistica con il suo agente come ha raccontato a sorpresa dalle pagine de Il Messaggero: “Matrimonio e altri figli? Non penso proprio. Da qualche mese sono single (l’ex fidanzato è Claudio Fratini, ndr). Era il mio agente? Adesso non lo è più. Sono donna dai grandi cambiamenti… è bello essere da soli”.

MALIKA AYANE/ "Emozionante vedere il pubblico, sembrano passati 1000 anni"

Per fortuna per la cantante c’è la musica e tanti nuovi progetti. Uno di questi è il nuovissimo singolo “Una ragazza” che la soddisfa a pieno: ” sono soddisfatta: lavorando ho sempre fatto quello che volevo, anche la sperimentazione”.

Malika Ayane e Claudio Fratini: i due si sono lasciati

Malika Ayane torna single dopo la fine della relazione con Claudio Fratini. In passato l’artista è stata legata prima al collega Cesare Cremonini e poi al regista Federico Brugia con cui si è anche sposata. Poco dopo aveva incontrato Claudio Fratini iniziando una relazione a distanza tra Milano e Berlino, Proprio la Ayane aveva dichiarato alla stampa nel 2019: “to bene con il mio compagno. Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”.

Claudio Fratini, ex fidanzato Malika Ayane/ Lei: "Era il mio agente? Adesso non più"

L’incontro tra i due c’è stato ad una festa di amici in comune. Tutto sembrava essere iniziato per il verso giusto, ma qualcosa sarà andato storto visto che la coppia ha deciso di lasciarsi.

LEGGI ANCHE:

Malika Ayane: "Sono di nuovo single"/ "Il lockdown è stato faticoso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA