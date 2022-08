Claudio Garella, morto l’ex portiere Napoli e Verona/ “Complicazioni post-operatorie”

Il più forte portiere al mondo con i piedi. Così l’avvocato Agnelli definì Claudio Garella, ex estremo difensore di Verona, Torino e Napoli, morto nella notte all’età di 67 anni. Secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ‘Garellik’ è deceduto in un ospedale di Torino per complicazioni cardiocircolatorie in seguito a un intervento chirurgico al cuore.

Secondo le prime informazioni a disposizione, Claudio Garella si trovava in vacanza in Liguria ed era stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore. Le sue condizioni di salute sono peggiorate esponenzialmente e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un altro grande esponente del mondo del calcio che se ne va, un portiere originale e ricordato da tutti per il suo stile, che vanta due scudetti (con Verona e Napoli) e una Coppa Italia (sempre con gli azzurri).

ADDIO A CLAUDIO GARELLA

Dal Torino al Casale, passando per Novara e Lazio, Sampdoria e Verona, fino a Napoli, Udinese e Avellino. Tante piazze hanno avuto l’onore di vedere giocare Claudio Garella e in ognuna di queste ha lasciato il segno. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa, questo il ricordo dell’ex compagno Beppe Bruscolotti ai microfoni dell’Ansa: “Claudio è stato un ottimo compagno di viaggio, col suo modo di fare e il suo particolare modo di parare è stato protagonista di quel Napoli, Carattere schivo, un pò timido, grande atleta, uno degli artefici dello scudetto”. L’ex difensore del Napoli ha aggiunto: “In albergo Italo Allodi (dirigente di quel Napoli vittorioso, ndr) disse che l’aveva voluto espressamente. Perchè aveva vinto a Verona, perchè portava l’esperienza di quello scudetto ed anche perchè ci avrebbe portato fortuna. E così fu”.

È scomparso Claudio Garella, il ricordo e il cordoglio del club.













