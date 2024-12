Claudio Iacone sarà uno dei finalisti di Bake Off Italia 2024?

Claudio Iacone è tra i semifinalisti di Bake Off, il programma televisivo che vede un gruppo di pasticceri amatoriali contendersi il titolo di migliore pasticciere italiano. A giudicare i dolci dei concorrenti una giuria di primissimo livello con la con la partecipazione di Knam, il re del cioccolato. Tra i semifinalisti c’è anche Claudio Iacone che ha 28 anni e viene da Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata. Claudio è un chimico e lavora come come tecnico creatore di vernici, ma i dolci sono da sempre una delle sue più grandi passioni. Per questo motivo ha deciso di mettersi in gioco presentandosi ai provini della nuova edizione del popolare programma di cucina condotto da Benedetta Parodi su Real Time.

Sin dal suo arrivo nel programma, Claudio ha mostrato il suo talento nella preparazione dei dolci conquistando la giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. A fare il tifo per Claudio c’è la fidanzata Arianna, di cui ha parlato durante la sua permanenza nel programma.

Claudio Iacone sarà il vincitore di Bake Off Italia 2024?

La passione per la cucina e per i dolci per Claudio Iacone è nata proprio grazie alla fidanzata Arianna a cui è legatissimo. La ragazza è infatti una grandissima amante di dolci, cosa che ha spinto il concorrente di Bake Off Italia 2024 ad approfondire questa materia. Non solo la cucina tra le passioni di Claudio, che ama andare in moto ed è anche un grandissimo tifoso della Roma. Parlando di se, Claudio si è descritto come una persona metodica e precisa nel lavoro, mentre nella vita quotidiana non nasconde di essere spesso ansioso e pensieroso.

Durante la scorsa puntata di Bake Off, Claudio con la sua torta Charlotte al cioccolato, prova richiesta espressamente dal giudice Iginio Massari, l’aspirante pasticcere non ha deluso le aspettative sfiorando per poco la vittoria, visto che si è classificato al secondo posto alle spalle di Federica. Non resta che scoprire se sarà uno dei finalisti di questa edizione.