Bake off Italia 2024, anticipazioni puntata 29 novembre su Real Time dedicata ai 5 sensi

Bake off Italia 2024 torna in onda oggi 29 novembre su Real Time con la sua tredicesima puntata. Manca ormai pochissimo alla conclusione di un’edizione ricca di sorprese: i concorrenti che riusciranno a passare alla prossima puntata saranno, infatti, i semifinalisti. A condurli verso questo ambito traguardo c’è Benedetta Parodi, affiancata dal trio di giudici che avrà in mano le sorti dei cinque concorrenti rimasti in gara: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

A loro, com’è ormai consuetudine in questa dodicesima edizione di Bake Off, si aggiungerà nella seconda prova Iginio Massari. Al maestro è infatti affidata la prova più temuta dai pasticcieri in gara, quella tecnica. E a propositi di prove, per la 13esima puntata i concorrenti dovranno fare i conti con i cinque sensi, e non sempre potranno dunque usarli tutti.

Bake off Italia 2024: Iginio Massari e la Charlotte al cioccolato

Nella prima prova, quella creativa, i cinque concorrenti rimasti in gara – Giulia, Liza, Domenica, Claudio e Federica – dovranno realizzare delle religieuse, un tipico dolcetto francese fatto con i bignè. La difficoltà starà però nel prepararle con ingredienti scelti al buio, cioè senza vedere ma col supporto esclusivo di olfatto e gusto. Per la seconda prova, Iginio Massari torna sotto il tendone con la Charlotte al cioccolato, ma la realizzazione non sarà semplice come sperato. I concorrenti, infatti, non avranno tutta la ricetta scritta a disposizione, perché alcune sue parti saranno dette a voce dai tre giudici in tempi non precisati.

Terza ed ultima prova della nuova puntata di Bake Off Italia 2024 avrà come protagonista il tatto. I concorrenti dovranno riconoscere degli oggetti usando soltanto le mani e scegliere quello che vogliono riprodurre fedelmente in torta. Al netto delle tre prove, il migliore sarà il nuovo Grembiule blu, e avrà un bonus da usare nella semifinale, mentre il peggiore sarà eliminato dalla gara.

Come seguire Bake off Italia 2024 in diretta streaming

La puntata di oggi di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, potrà vedere o rivedere sulla piattaforma tutti gli episodi andati in onda più il prossimo in anteprima.