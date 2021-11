Claudio, Luca, Andrea e Ilaria, Gigi D’Alessio / Solo uno ha seguito le sue orme…

Claudio, Luca, Andrea e Ilaria sono i figli del celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio. L’artista partenopeo, tra qualche mese, diventerà papà per la quinta volta, dato che la fidanzata Denise Esposito è in dolce attesa. I quattro figli di Gigi D’Alessio, sono nati dalla storia d’amore con Carmela Barbato e dall’ultima relazione con Anna Tatangelo. Con Carmela è stato sposato per più di venti anni: Claudio è il primo figlio, nato nel 1986, sei anni dopo è arrivata l’unica figlia femmina, Ilaria, poi nel 2003 è nato Luca, poco prima della rottura sentimentale con la Barbato.

The Voice Senior 2021, 1a puntata/ Diretta e coach: new entry Orietta Berti, le novità della gara

Quindi nel 2006 Gigi D’Alessio ha cominciato a frequentare la bellissima Anna Tatangelo e dalla loro storia d’amore è nato Andrea, il 31 marzo 2010. Il primogenito Claudio D’Alessio, diventato imprenditore, è stato avvicinato a Cristina Buccino e Nicole Minetti, anche se ora sembra avere intenzioni serie con la ballerina Giusy Lo Conte.

Martina Difonte, fidanzata Clementino/ Lui: "C'è una cosa che desidero..."

Gigi D’Alessio: quattro figli ed un altro in arrivo

La figlia Ilaria, invece, è quella più riservata. Anche se sono noti i dissapori con Anna Tantangelo, per i quali si sarebbe “allontanata” dal padre per un breve periodo. Il terzo figlio, Luca D’Alessio, è l’unico ad aver le orme del papà. Il suo debutto nel mondo della musica risale al 2017, con la sua collaborazione con Il Mago in un featuring intitolato Orizzonte. Luca, in arte LDA, è attualmente impegnato nel talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, dove si sta ritagliando uno spazio importante.

Vittorio Garrone e Maelle, compagno e figlia Clerici/ Insieme grazie alla dietologa

Ed ecco poi il più piccolo di casa D’Alessio, ovvero Andrea, il frutto della storia d’amore tra Gigi e Anna. Per diverso tempo la coppia ha deciso di mantenere il massimo riserbo, proteggendo il figlio dai rumors del gossip, anche se ultimamente le sue foto trovano sempre più spazio, soprattutto sul profilo Instagram della Tatangelo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA