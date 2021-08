Claudio Moneta, voce e doppiatore Topo Gigio/ Dopo Goku un altro grande personaggio

Claudio Moneta è il “nuovo” doppiatore di Topo Gigio

Claudio Moneta, classe 1967 milanese. presta la sua voce ad un grande personaggio dei cartoni animati, il mitico Topo Gigio. Un’icona amata da intere generazioni e che continua a far sognare con la sua incommensurabile dolcezza. Per Claudio Moneta, diventare la voce del simpatico topo parlante è motivo di grande orgoglio.

In un’intervista rilasciata alla Rai, il doppiatore aveva raccontato con sentimento e passione il suo legame particolare con Gigio. Un feeling partito da lontano e che si è rinsaldato anno dopo anno. Infatti Claudio Moneta, da bambino, era un affezionato ammiratore del leggendario pupazzo e quando ha avuto la possibilità di doppiarlo non ci ha pensato due volte. I tempi sono cambiati ma l’amore per Topo Gigio no, è rimasto uguale.

Claudio Moneta, voce e doppiatore Topo Gigio: uno sguardo alla carriera

Claudio Moneta ha cominciato la sua carriera nel mondo del cinema alla fine degli anni ottanta. Lavora e ha lavorato anche come come attore e regista, prendendo a parte più di cento spettacoli. La sua specialità però sono i cartoni animati, dove doppia personaggi molto amati dai bambini e famosi in tutto il mondo.

Stiamo parlando, oltre Topo Gigio, di SpongeBob SquarePants, Kakashi Hatake nell’anime Naruto e l’attore Neil Patrick Harris (Barney Stinson) nella famosa serie televisiva americana How I Met Your Mother. Nel 2016 riceve un altro incarico molto importante nel mondo del doppiaggio, ovvero sostituire l’iconico Paolo Torrisi per il doppiaggio di Goku in Dragon Ball Super, serie in cui assume anche l’incarico di dirigere di doppiaggio a partire dall’episodio 53.

