Potrebbe essere Claudio Ranieri il prossimo allenatore della Roma. Nelle ultime ore il tecnico italiano capace di vincere la Premier League con il Leicester, avrebbe incontrato il numero uno del club capitolino, Dan Friedkin nonché Ryan, figlio del presidente giallorosso. Secondo quanto riferisce RaiNews attraverso il proprio portale web, potrebbe essere la svolta per la panchina della Roma che ricordiamo, è al momento sguarnita dopo l’esonero di Juric, il secondo allontanamento di un allenatore da parte del club capitolino dopo quello di Daniele De Rossi a inizio stagione.

Secondo gli addetti ai lavori, quella di oggi potrebbe essere la classica giornata da fumata bianca, tenendo conto del volo di Claudio Ranieri a Londra per parlare direttamente con la dirigenza. Cosa può succedere? Al momento non vi è certezza, ma c’è chi parla appunto di un ruolo da traghettatore, di modo da poter concludere almeno la stagione, anche se ovviamente è probabile che lo stesso tecnico romano possa chiedere magari un’opzione più corposa.

CLAUDIO RANIERI A ROMA, IL ROMANISTA VICINO AI GIALLOROSSI

Un’altra ipotesi sul tavolo è quella di un possibile ruolo dirigenziale, anche se, alla luce dell’esonero di Juric, sembrerebbe una coincidenza troppo sospetta questo vis-a-vis “di emergenza” nella capitale inglese. Stando a RaiNews, tra l’altro, i contatti fra le varie parti in gioco sarebbero stati frequenti nelle ultime ore, di conseguenza Claudio Ranieri potrebbe a breve tornare ad accomodarsi su una panchina di una squadra di primissima fascia, dopo anni passati in “provincia”.

Sarebbe senza dubbio un colpo molto interessante, tenendo conto che il mister ha fatto bene praticamente ovunque negli ultimi anni, spesso e volentieri in situazioni molto complicate, di conseguenza i tifosi della Roma stanno sperando che alla fine sia proprio il 73enne allenatore la loro prossima guida tecnica.

CLAUDIO RANIERI A ROMA, I NOMI DEGLI ALTRI CANDIDATI

Sullo sfondo rimangono i nomi ventilati in queste ore, come gli ex Vincenzo Montella e Rudi Garcia, ma anche un eventuale Daniele De Rossi bis, che secondo alcuni sarebbe stato mandato via troppo frettolosamente. Claudio Ranieri, romano e romanista, sembrerebbe comunque essere al momento in pole position alla luce della sua grande esperienza in Serie A, ma anche in squadre straniere di primo livello. Qualora alla fine il matrimonio si celebrasse per l’allenatore sarebbe la terza esperienza a Trigoria dopo il 2019, quindi il 2009-2011.

Da segnalare che Ranieri ha anche giocato con la Lupa nelle giovanili nel lontano 1973-1974. Certo è che la Roma sta vivendo una stagione 2024-2025 decisamente negativa visto che al momento la squadra si trova “nella seconda colonna”, in dodicesima posizione, dietro a compagini meno blasonate come Empoli, Udinese e Bologna. Solo le tre vittorie ottenute su dodici incontri, con ben cinque sconfitte e quattro pareggi, e l’ultima capitolazione, risultata poi fatale al tecnico Juric, è giunta durante l’ultima giornata, proprio contro i felsinei.