VIDEO ROMA BOLOGNA, LA SINTESI DELLA PARTITA

Una sfida rocambolesca che – come vedremo nel video con gol e highlights del match – ha regalato grandi emozioni tra Roma e Bologna. Una partita particolare e che, dopo qualche ora, ha sancito l’esonero ufficiale di Ivan Juric, il secondo esonero in casa giallorossa in poche settimane, dopo quello inflitto a Daniele De Rossi. Una situazione particolare e drammatica.

Video Inter Napoli (1-1)/ Gol e highlights: Buongiorno protagonista, partenopei al primo posto

La Roma ci ha provato in determinati momenti ma il momento è nero, non funziona nulla e il club giallorosso ha perso con un 3 a 2 all’Olimpico, vince il Bologna di Italiano che entra cosi in lizza nella corsa europea. Match particolare con i primi minuti dove la Roma ha fatto possesso ma dove non ci sono state reali occasioni di gioco. La sfida di sblocca pochi minuti prima della mezzora.

SERIE A/ Atalanta verso i vertici della classifica, Inter lenta e Milan troppo sicuro di sé

Corner dalla destra e dopo un incrocio rocambolesco è Castro a tornare al gol insaccando da due passi. Da qui il clima diventa ancora peggiore, fischi tra i tifosi e sguardi quasi impauriti della squadra che fatica a reagire ed anzi sempre il Bologna crederci di più. Si va all’intervallo sul risultato di 1 a 0 per gli ospiti, ma è solo l’inizio visto che nella ripresa succederà di tutto.

VIDEO E GOL, COSA E’ ACCADUTO NELLA RIPRESA DI ROMA BOLOGNA

Nella ripresa il club giallorosso sembra cominciare con un piglio diverso o almeno i giallorossi sicuramente ci provano, qualche conclusione e Soule colpisce anche la traversa che testimonia il momento nero del club. Nella ripresa arriva dopo circa un quarto d’ora il pari del club giallorosso: cross dalla destra ed El Shaarawy anticipa tutti e firma il pari, approfittando anche di un errore evidente di Skorupski.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Napoli capolista, Inter quarta (10 novembre 2024)

La partita però non è finita, in casa Roma si riaccende l’entusiasmo ma la difesa è troppo morbida e – dopo un gol annullato a Dallinga – il Bologna raddoppia, va a segno Orsolini che complice una deviazione della difesa spiazza Svilar e regala il nuovo vantaggio agli ospiti. E’ questa la mazzata che sembra chiudere la gara e infatti d’ora in poi è praticamente uno strazio per i tifosi giallorossi.

Nel finale c’è spazio anche per la prima rete con la maglia rossoblù di Karlsson che semina scompiglio nella disastrosa difesa giallorossa e non serve a nulla la rete del 2 a 3 ancora di El Shaarawy, probabilmente l’unico che si salva nel disastro di questa domenica. Vince il Bologna che rientra nella corsa alle coppe in serie A mentre la Roma esonera Juric ed è in attesa ora di un nuovo tecnico.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ROMA BOLOGNA