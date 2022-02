Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore/ “Primo incontro fu catastrofico”

CHI E’ CLAUDIO REGO, IL MARITO DI DONATELLA RETTORE

Claudio Rego è il marito delle celebre cantante Donatella Rettore. I due fanno coppia fissa da oltre quarant’anni, si sono infatti conosciuti alla fine degli anni settanta e insieme hanno dato vita ad uno dei pezzi più famosi di Donatella Rettore, ovvero Kobra. La coppia è salita all’altare nel 2005, dopo aver vissuto periodi di alti e basi. “La nostra è stata una vita molto articolata, con momenti spettacolari, momenti complicati, una vita decisamente entusiasmante, felice”, ha raccontato tempo fa Claudio Rego in una chiacchierata con Mara Venier a Domenica In.

Il noto musicista ha poi svelato alcuni retroscena curiosi relativi ai primi incontri con colei che sarebbe diventata sua moglie: “Ci siamo incontrati in due occasioni differenti. La prima in uno studio di registrazione ed è stato un incontro quasi catastrofico. Ci siamo veramente odiati. Ci siamo incontrati dopo qualche mese inaspettatamente in un festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, non ci siamo più mollati”.

MARITO DI DONATELLA RETTORE. LA CANTANTE: “IN REALTÀ SONO MONOGAMA DAGLI ANNI NOVANTA”

Claudio Rego e Donatella Rettore si sono sposati parecchi anni dopo il loro primi incontro. Ma la cantante non ha dubbi sul fatto che il loro amore sia stato autentico fin dal primo momento. “Io sono sposata dal 2005, ma sono monogama dagli anni Novanta in poi”, ha dichiarato in un’intervista da Serena Bortone. La Rettore ha sempre speso parole al miele per la sua dolce metà, al suo fianco anche e soprattutto nei momenti della malattia e dell’operazione al seno.

“Mio marito Claudio è stato sempre sorridente, mi diceva: “Non ti può capitare niente”. Quando è venuto a prendermi in pieno lockdown, mi ha portato un cucciolo che mi è subito saltato addosso. Ho vissuto il lockdown come una convalescenza. E’ questa seconda parte, con le varie varianti, che vivo con grande incertezza”.

