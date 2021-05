Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Al nostro primo incontro ci siamo odiati”

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore. La cantante e il musicista stanno insieme da più di 40 anni, si sono conosciuti nel 1977, e insieme hanno anche scritto alcuni dei brani più celebri della Rettore, come “Kobra”. Donatella Rettore e Claudio Rego si sono sposati nel 2005. “La nostra è stata una vita molto articolata, con momenti spettacolari, momenti complicati, una vita decisamente entusiasmante, felice”, ha detto Claudio ai microfoni di Domenica In. Il musicista ha poi ricordato i primi incontri con la futura moglie: “Ci siamo incontrati in due occasioni differenti. La prima in uno studio di registrazione ed è stato un incontro quasi catastrofico. Ci siamo veramente odiati. Ci siamo incontrati dopo qualche mese inaspettatamente in un festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, non ci siamo più mollati. Mi ricordo che al ritorno da Taranto, verso Roma in pulmino, le ho messo una mano sulla spalla e credo di averla tolta sul raccordo anulare di Roma dopo quasi cinque ore di viaggio”. All’epoca del loro primo incontro Claudio suonava il basso con il fratello.

Claudio Rego: da 45 anni al fianco di Donatella Rettore

Claudio Rego ha approfittato delle telecamere di Domenica In per mandare un romantico messaggio alla moglie Donatella Rettore: “Sei sempre stata una che ha volato un po’ più in alto di me, ma io ho sempre messo tutto quello che potevo per raggiungerti. Continua ad avere la pazienza di aspettarmi nei tuoi voli”. Nella loro lunga vita di coppia, Claudio Rego e Donatella Rettore hanno anche dovuto affrontare momenti difficili, come la perdita di un bambino: “Dovevamo avere un figlio di 20 anni, l’abbiamo perso che era ancora nella pancia, e non è accaduto più”, ha raccontato tempo fa la cantante sulle pagine di Vanity Fair. Lo scorso anno la cantante è stata operata per un tumore al seno, al suo fianco, ancora una volta c’era il marito Claudio Rego, nonostante non potesse essere fisicamente con lei in ospedale a causa della pandemia.

