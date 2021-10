Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Figli? L’ho perso mentre facevo Sanremo”

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore, la cantante di ‘Kobra’ e ‘Splendido splendente’. La coppia è follemente innamorata da più di 40 anni. Negli anni ’90, infatti, i due diventano una coppia ma solo nel 2005 decidono di compiere il grande passo del matrimonio. A raccontarlo è stata proprio la cantante ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. “Sono sposata dal 2005, ma sono monogama dagli anni Novanta in poi” – ha detto la Rettore che ha da poco festeggiato 16 anni di matrimonio. In realtà però Claudio e Donatella si amano da più di 44 anni. Un amore vero che è sempre stato, per entrambi, il loro porto sicuro dove trovare sostegno, forza e pace.

Insieme come se fosse il primo giorno, la Rettore e il marito ci sono sempre stati l’uno per l’altra. Anche quando l’artista si è ammalata, il marito era sempre al suo fianco pronto a regalarle un sorriso. “E’ stato sempre sorridente, mi diceva: “Non ti può capitare niente”. Quando è venuto a prendermi in pieno lockdown, mi ha portato un cucciolo che mi è subito saltato addosso. Ho vissuto il lockdown come una convalescenza. E’ questa seconda parte, con le varie varianti, che vivo con grande incertezza” – ha raccontato la Rettore.

Rettore e Claudio Rego figli: perché non ne hanno mai avuti?

44 anni di amore, 16 di matrimonio: Donatella Rettore e Claudio Rego sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Eppure i due non hanno mai avuto figli. Il motivo?

Un aborto avvenuto quando la cantante era nel pieno della sua carriera. “Oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non sapendo di essere incinta incolpavo lo stress per i mesi saltati. Claudio mi ha aiutato molto” – ha detto la cantante che oggi parlando di figli ha aggiunto – “saremmo stati due genitori molto divertenti”

