Claudio Roma, eliminazione programmata al Grande Fratello 2023?/ Web scettico: “Vedi te la coincidenza…”

Claudio Roma eliminato al Grande Fratello 2023: la rivelazione di Samira Lui

Claudio Roma è stato il primo concorrente ufficiale ad essere stato eliminato al Grande Fratello 2023. Nella puntata di lunedì sera, 25 settembre, il gieffino ha perso al televoto, risultando il meno preferito dal pubblico, e ha così dovuto lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà. Tuttavia, a pochi giorni di distanza dalla sua uscita, emerge un dettaglio che ha fatto rumoreggiare e non poco il popolo del web: secondo molti, infatti, la sua uscita dalla Casa sarebbe stata “programmata” e non sarebbe frutto del semplice esito del televoto.

Ad insinuare il dubbio è un video, che sta facendo il giro del web, che vede alcuni concorrenti chiacchierare in Casa, per poi mandare un saluto al coinquilino da poco eliminato. Ma è una frase di Samira Lui ad attirare l’attenzione del web: “Chissà com’è andata l’apertura della palestra“. Claudio Roma, essendo un piccolo imprenditore nel mondo del wellness, avrebbe a breve dovuto inaugurare la sua nuova palestra. Ma è la tempistica della presunta inaugurazione a scatenare la polemica social.

Claudio Roma, eliminazione programmata? I dubbi del web

Quando alcuni concorrenti hanno chiesto a Samira Lui quando Claudio Roma avrebbe avuto l’inaugurazione, la concorrente del Grande Fratello 2023 ha ammesso: “Ieri ce l’aveva“. Molti rimangono sbalorditi di fronte a questa affermazione, che avrebbe visto l’ex gieffino impegnato in quell’evento proprio il giorno dopo la sua eliminazione dal reality. Tuttavia, a far storcere il naso agli utenti del web è soprattutto la scelta della regia di staccare l’audio subito dopo la scottante rivelazione di Samira.

Dubbi e scetticismo hanno iniziato a serpeggiare su Twitter. In molti, infatti, ipotizzano che l’eliminazione di Claudio Roma sarebbe stata programmata proprio per consentirgli di inaugurare in tempo la sua nuova palestra. E dunque, secondo alcuni, il verdetto del televoto potrebbe non essere stato veritiero, né tantomeno frutto di una coincidenza. “Vedi te la coincidenza che ieri Claudio aveva l’apertura della palestra e guarda caso è uscito. Naturalmente hanno staccato l’audio“, si legge su Twitter.

Vedi te la coincidenza che ieri Claudio aveva l’apertura della palestra e guarda caso è uscito.

Naturalmente hanno staccato l’audio #grandefratello #gf pic.twitter.com/usYJ82zozI — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 26, 2023













