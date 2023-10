Claudio Roma: “Massimiliano Varese gioca con Heidi Baci…”/ L’affondo dell’ex Grande fratello 2023

Grande fratello 2023, Claudio Roma rompe il silenzio su Massimiliano Varese e Heidi Baci

Il curioso caso passato alla cronaca rosa come il “flirt mancato” tra Massimiliano Varese e Heidi Baci, nel gioco del Grande Fratello 2023, si infiamma, in un “triangolo” con Claudio Roma. Ebbene sì, quest’ultimo -presentato nel gioco della Casa come un “ex spacciatore”- in un intervento concesso ai microfoni di Grande fratello party -il web format parallelo al gioco della Casa registrato in supporto alla messa in onda della settima puntata del Grande Fratello 2023 del 2 ottobre scorso- rilascia un’infuocata dichiarazione. Incalzato ai microfoni del Grande Fratello party, sulla crush che vedrebbe l’attore vip Massimiliano Varese subire il fascino della coinquilina nip Heidi Baci, tra le mura della Casa più spiata d’Italia, il concorrente eliminato al Grande Fratello 2023, quindi, esprime la sua opinione a caldo: “Ti dà modo di pensare… ma ci sta giocando su – fa sapere Claudio Roma, riferendosi al vippone e il rapporto con la nip-, sono abbastanza convinto che Heidi faccia la profumeria, sí, un po’ con tutti gli uomini…io di mio…lei fa così… ma io un due di picche non volevo prenderlo e l’uomo ci casca come una pera…”.

Claudio Roma taccia Massimiliano Varese di strategia

Insomma, a detta dell’ex concorrente in corsa al Grande Fratello 2023 Heidi Baci sarebbe tendente al flirt occasionale nel relazionarsi agli uomini. “Ma lui ci sta giocando un po’”, rimarca poi l’ex gieffino nip, parlando dell’attore vip Massimiliano Varese.

Un’opinione particolarmente tranchant, che non troppo velatamente vede Claudio Roma tacciare Massimiliano Varese di condurre un gioco improntato sulla strategia, complici l’abilità della recitazione con cui il vippone ha fondato una carriera artistica costellata di successi, perlopiù serie e fiction di successo in TV. E in più le dichiarazioni, al vaglio del sentiment nel web, sono accusate di un attacco a sfondo sessista sulla Baci. Le immagini delle dichiarazioni taglienti di Claudio Roma, non a caso, sono ora virali nel video postato da Mediaset infinity via Instagram, in un tripudio di interazioni degli utenti attivi online.

