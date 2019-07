Claudio Sona, appello hot su Instagram/ “Qualcuno mi spogli” E spunta nuova fiamma…

Prosegue la vacanza a Mykonos per Claudio Sona, che in questi giorni si sta godendo il sole e mare dalla Grecia. E visto che le temperature estive sono alte, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di infiammare i social con un post “hot”. Ha pubblicato infatti una foto di sé in spiaggia su un lettino e ha scritto nella didascalia: «AAA cercasi qualcuno che mi spogli!». La fashion influencer Francesca Del Taglio, nota anche lei per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto l’attuale compagno Eugenio Colombo, ha subito commentato: «Non credo tu ci metta molto a trovarlo». Ma non è stata l’unica a lasciare un commento al post di Claudio Sona. In molti gli hanno fatto notare che non avrebbe problemi a trovare un uomo. Ma ci sono state anche tante proposte di donne, non curanti del fatto che il bel tronista sia gay. Ma questo post potrebbe riaccendere il gossip su Claudio Sona…

CLAUDIO SONA, APPELLO HOT E (FORSE) UNA NUOVA FIAMMA…

Negli ultimi tempi Claudio Sona è stato accostato a Tommaso Zorzi, protagonista di Riccanza. C’è chi parla di una frequentazione da almeno due mesi, chi invece sostiene siano rumors privi di fondamento. Considerando il post di cui vi abbiamo parlato sopra, la domanda è legittima: è una provocazione per il nuovo fidanzato o effettivamente è single e quindi a “caccia”? Zorzi, impegnato recentemente a Malta per un nuovo progetto di Mtv Italia, non ha commentato le voci sulla sua vita sentimentale. Amedeo Venza però ha smentito categoricamente il flirt tra Zorzi e l’ex fidanzato di Mario Serpa. «C…e! Claudio è super single!», ha scritto sui social. Proprio lui finora non ha sbagliato un colpo tra frequentazioni e tradimenti. Lui e Deianira Marzano avevano anticipato le voci sulla rottura tra Angela Nasti e il corteggiatore Alessio Campoli, e così sul presunto tradimento di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. E allora per entrambi è un estate da single?

Visualizza questo post su Instagram AAA cercasi qualcuno che mi spogli! 😜🌊 Un post condiviso da Claudio Sona (@realclaudiosona) in data: 13 Lug 2019 alle ore 4:24 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA