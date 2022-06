Claudio Villa e Loredana Bertè, chi sono e amori/ Storie tormentate e figli segreti

Claudio Villa (il cui vero nome all’anagrafe era Claudio Pica) e Loredana Bertè sono due apprezzati cantanti italiani. Le loro carriere verranno celebrate in occasione della puntata di Techetechete’ di questa sera, con il programma celebre per i suoi Amarcord che proporrà i brani più belli. I successi sono tanti. L’artista scomparso nel 1987, tuttora, detiene il record di vittorie al Festival di Sanremo insieme a Domenico Modugno: ha conquistato la kermesse nel 1955 con Buongiorno tristezza, nel 1957 con Corde della mia chitarra, nel 1962 con Addio… addio e nel 1967 con Non pensare a me.

La cantante, sorella minore di Mia Martini, invece è nota per essere stata la prima a portare in Italia lo stile del reggae. Il brano E la luna bussò è l’emblema di questa svolta epocale nel mondo della musica, tanto che in quegli anni dominò le classifiche diventò poi un classico intramontabile, cantato ancora oggi. Anche se le canzoni incise successivamente sono tante e altrettanto di fama, tra le più recenti ad esempio Cosa ti aspetti da me e Il mare d’inverno.

Claudio Villa e Loredana Bertè, chi sono e amori: la vita privata

Claudio Villa e Loredana Bertè hanno a lungo fatto parlare di sé anche per la loro vita privata: entrambi infatti hanno avuto delle relazioni sentimentali complesse. Il cantante si sposò due volte. La prima con l’attrice Miranda Bonansea. Dalla loro relazione nacque il figlio Mauro. Dopo dieci anni si separarono e lui iniziò una storia con Noemi Garofalo, che gli diede altri due figli: Claudio nel 1962 e Manuela nel 1966. Inizialmente rimasero segreti, dato che a crescerli era stato un altro uomo. Poi però intentarono una causa di paternità che vinsero. Infine, l’artista andò a nozze con Patrizia Baldi, una donna più giovane di lui di 31 anni. Dal loro matrimonio nacquero nel febbraio 1980 il figlio Andrea Celeste, nel 1981 la figlia Aurora.

Anche le storie d’amore di Loredana Bertè sono state numerose e particolari. Ha avuto delle relazioni con Adriano Panatta, Red Canzian e Mario Lavezzi. Nel 1983 poi ha sposato Roberto Berger. La coppia si separò quattro anni poiché secondo l’artista lui non rispettava i doveri coniugali. Nel 1989 si è unita in matrimonio con il famoso tennista Bjorn Borg. Questa la relazione che definisce più tormentata.











