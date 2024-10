Grande Fratello 2024, Clayton Norcross confessa: “Trovo attraente Amanda Lecciso”

Sta per nascere una nuova coppia al Grande Fratello 2024? È presto per dirlo ma Clayton Norcross parlando con Lorenzo Spolverato ha confessato di avere un’interesse particolare per una gieffina che trova molto sexy e attraente: Amanda Lecciso. Non è la prima volta che l’attore americano noto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful confessa di provare attrazione per Amanda, già in passato ha ammesso che le piace ma adesso parlando con il giovane si è sbilanciato.

Jasmine Carrisi: "Zia Amanda Lecciso? Sono sua fan, la supporterò"/ "Grande Fratello 2024? Adoro Jessica e…"

Durante una chiacchierata Lorenzo Spolverato gli ha chiesto se c’è una concorrente che trova più attraente di tutte e dopo averci riflettuto un po’ Clayton ha ammesso: “Amanda! Lei è molto sexy! Lei è più giusta per me come età e comportamento.” Tuttavia l’attore è convinto che lei non ricambi: “Mi sembra che a lei non interessi nessuno di noi. È sempre un po’ distaccata.” Insomma, Clayton Norcross è ‘innamorato’ di Amanda Lecciso? Nella puntata di oggi del Grande Fratello 2024 si parlerà anche di questa ‘liaison’?

Ilaria Clemente, rivelazioni choc dopo il Grande fratello 2024/ Verità sul provino e body shaming nella Casa

Clayton Norcross innamorato di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024? “Non corro dietro alle donne”

Clayton Norcross ha confessato di essere attratto da Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024 parlando con Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo che a sua volta ha una situazione complicata all’interno della Casa con Shaila Gatta e Helena Prestes, gli ha proposto di fargli da Cupido ma l’attore ha frenato confessando di non essere il tipo che correre dietro alle donne: “A me non piace correre dietro alle donne. Sono sempre loro a scegliere. Se tu sei disponibile a chiacchierare con loro o insieme, loro ti dicono ‘perché no’. Hai capito?” E subito dopo ha chiarito ulteriormente: “Senza spingere, deve essere naturale!” L’attore ha 70 ed una lunga relazione alle spalle, la sorella di Loredana Lecciso, invece, ha 36 anni e due figli avuti da due relazioni diverse. Nascerà qualcosa tra i due?