Grandissimo colpo di scena al Grande Fratello: la redazione ha organizzato un finto matrimonio per Clayton Norcross e Brooke di Beautiful, che è stata ospite in puntata. Arrivata direttamente dall’america ha accettato di “sposare” il mitico Thorne, che per tanti anni ha recitato nella soap più famosa del mondo. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli, con un tocco un po’ trash come tipico del Grande Fratello, che ha addirittura apposto in giardino un bellissimo arco di fiori e un palco su cui Clayton Norcross è stato freezato mentre la splendida Katherine Kelly Lang che interpreta Brooke nella serie americana faceva la sfilata.

Achille Lauro seda una "rissa" tra il pubblico di X Factor 2024/ Manuel Agnelli sotto shock: "Roba da matti"

Al Grande Fratello tutti sono rimasti senza parole dopo aver visto la famosa attrice che per tanti anni è stata protagonista della soap. L’unico che non aveva mai sposato (nella serie) era Thorne, Clayton Norcross e così, gli autori hanno pensato di dare vita ad una delle scene più incredibili di sempre nel reality, un matrimonio in diretta di due dei protagonisti più amati di Beautiful. Che dire, un siparietto che vale tutta l’edizione di quest’anno del Grande Fratello 2024!

Pagelle Grande Fratello 2024, 4a puntata/ Enzo Paolo Turchi e Clarissa Burt commoventi

Clayton Norcross ha mentito a tutti: Brooke lo smentisce in diretta

Nonostante la meravigliosa scena – imperdibile – del matrimonio tra Clayton Norcross e Brooke di Beautiful, c’è stata una super gaffe, di cui il bellissimo ex Thorne si è reso protagonista. Alfonso Signorini, che di certo non ama mantenere i segreti, ha voluto mandare una clip in diretta, in cui Norcross parla con Jessica Morlacchi, parlandole di una relazione con l’attrice di Brooke ai tempi delle registrazioni di Beautiful. “Lei mi aveva invitato in camera, abbiamo avuto una breve storia“, aveva detto l’attore alla coinquilina. Clayton ha quindi lasciato intendere a tutta Italia di essere stato per un piccolo periodo con Brooke.

Helena Prestes distrugge Iago Garcìa al Grande Fratello: "Non sei un galantuomo"/ È lite per una tisana

Peccato che quando l’attrice ha visto le immagini con la traduzione audio in cuffia, ha negato tutto quello che ha detto il collega. Alfonso Signorini, quindi, ha subito beccato la grande bugia dell’attore, che per qualche giorno ha fatto credere a tutti di essere stato fidanzato con la bellissima attrice. In ogni caso, Katherine Kelly Lang non se l’è di certo presa, e ha gestito tutto con un grande sorriso sulle labbra. I due si sono salutati dandosi appuntamento fuori dal programma.