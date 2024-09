Grande Fratello 2024, Katherine Kelly Lang ‘sposa’ Clayton Norcross: Brooke e Thorne di nuovo insieme

Puntata ricca di colpi di scena quella che sta andando in onda questa sera su Canale5. Alfonso Signorini in apertura di trasmissione ha annunciato, senza riuscire a trattenere l’emozione, la super ospite Katherine Kelly Lang, attrice nota soprattutto per impersonare Brooke Logan in Beautiful per fare una sorpresa a Clayton Norcross, attore che ha prestato il volto a Thorne Forrester nella soap statunitense. “Amici, facciamole una festa pazzesca perché è un’emozione, abbiamo in studio Katherine Kelly Lang la nostra magnifica Brooke.” ha premesso Alfonso Signorini.

Helena Prestes, scenata di gelosia a Lorenzo al Grande Fratello 2024: "Sono arrabbiata"/ "Vuoi me o Shaila?"

Dopo i saluti di ritiro e dopo aver ammesso di vedere Beautiful sin dalla prima puntata solo per lei perché Brooke è il suo personaggio preferito, Alfonso Signorini al Grande Fratello 2024 ha lanciato la proposta assurda: quella di far finalmente sposare Brooke Logan e Thorne Forrester di Beautiful. “Tu ti sei sposata in Beautiful 15 volte, io le ho contate” ha ammesso sibillino Signorini a Katherine Kelly Lang e subito dopo ha elencato tutti i personaggi che ha sposato. A questo punto, però, l’attrice ha rivelato di non aver mai sposato Clayton sul set: “Ho sposato Thorne ma in realtà era un altro attore non Clayton.” “Ho per te una grandissima sorpresa che dici se te lo faccio sposare?” è stata la proposta di Alfonso che ha subito riscontrato “l’Ok” della Lang.

GRANDE FRATELLO 2024, 4A PUNTATA/ Diretta e eliminati: tensione tra le Non è la Rai e Mariavittoria

Katherine Kelly Lang “sposa” Clayton Norcross al Grande Fratello 2024: la storia d’amore tra Brooke e Thorne

Al Grande Fratello 2024 finalmente verrà celebrato il matrimonio tra Brooke Logan e Thorne Forreste in Beautiful, o meglio degli attori che gli hanno interpretati Katherine Kelly Lang e Clayton Norcross. Nella soap opera americana, invece, Brooke e Thorne si sono sposati quando la Logan abbandonato da Ridge ha trovato conforto tra le braccia del fratello. In quell’occasione Stephanie li beccò al letto insieme e per lo shock ha avuto un ictus. Tutti i Forrester sono contrari e Thorne sposa Macy salvo poi ritornare sui suoi passi, divorziare e sposare finalmente Brooke. Il matrimonio dura poco perché l’uomo ascolta una conversazione in cui la Logan confessa a Deacon di amare ancora Ridge.