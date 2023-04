Clelia Bendandi, chi è la speaker radio/ Testimonianza a ‘Le Ragazze’ prima di morire

Clelia Bendandi e l’ultima grande “testimonianza” a Le Ragazze

C’è anche Clelia Bendandi tra le protagoniste de Le Ragazze. Una storia affascinante e ricca di intrecci quella della celebre speaker radiofonica per Radio Rai e RTL 102.5, morta poche settimane fa dopo aver lasciato questa intensa testimonianza davanti alle telecamere di Raitre. Assume quindi un significato ancora più profondo il racconto di Clelia; un racconto che riparte dalla sua infanzia, trascorsa a Pesaro, lontana da quella Roma in cui era nata. Il papà di Clelia Bendandi era un importante ristoratore con la passione per il cinema e la cultura. Partecipò come caratterista a tanti prodotti degli anni ‘60 e ‘70, con un entusiasmo contagioso. La madre di Clelia, invece, laureata in legge, conduce una galleria d’arte.

Per la figlia il sogno più grande è di raggiungere l’Africa e fare il medico. Per questo si iscrive alla Facoltà di Medicina, salvo poi fare un passo di lato e cambiare direzione, con l’ingresso a Scienze Politiche. A metà anni settanta, all’incirca, Clelia Bendandi inizia a farsi strada nel mondo delle radio private romane, grazie anche ad un amico che la sprona ad intraprendere questa carriera.

Chi è Clelia Bendandi, il percorso in radio e il trasferimento a New York

Clelia Bendandi capisce ben presto che la radio è la sua vera passione. Tra le sue prime esperienze spicca a quella a Radio Luna, emittente fondata da Sergio Talia. Successivamente sbarca a Radio Due e poi Rai Stereo2. Negli anni ottanta passano da lei i più grandi artisti dell’intero panorama musicale. Arriva quindi il trasferimento a New York, alla fine degli anni novanta, dove sposa Chip, un ragazzo gay con cui dà vita ad una splendida relazione. La scomparsa di Chip, causata da una grave malattia, rimane il dolore più grande mai provato finora. Rientrerà in Italia nel 2014; la sua morte a marzo 2023, dopo un’ultima intensa testimonianza a Le Ragazze sul suo grandissimo percorso di vita.

