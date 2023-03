Clelia Bendandi è morta/ Storica speaker radiofonica, lavorava a Radio Rai e RTL

Clelia Bendandi è morta: lavorava in radio da cinquant’anni

Lutto nel mondo della radio: è morta Clelia Bendandi, storica speaker di Radio Rai e in seguito di Rtl. Con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, aveva esordito negli anni ’70 su emittenti romane come Radio Elle, per poi approdare in Rai. A metà anni ’90 si era trasferita negli Stati Uniti, dove è rimasta per vent’anni. Rientrata poi in Italia quasi dieci anni fa, è tornata a lavorare in radio, a Rtl. Negli anni era diventata una delle voci più apprezzate della radiofonia.

Clelia Bendandi ha lavorato anche nel mondo della ristorazione a Roma, nel locale “L’Isola del sole”, un barcone galleggiante frequentato spesso da cantanti, tra cui Sting, Joe Cocker e i Duran Duran. In quasi cinquant’anni di carriera, la speaker era diventata un punto di riferimento per i radioascoltatori, che oggi piangono la sua morte.

L’annuncio dei colleghi

A dare la notizia della morte di Clelia Bendandi sono stati i colleghi. Federica Gentile, su Instagram, ha postato una sua foto, scrivendo: “L’incredulità, il dolore sordo, il vuoto improvviso… Clelia, riempi tu questo silenzio assordante con la tua voce, da lassù. Porta le tue cuffie con te, noi ti teniamo stretta. Tengo strette le nostre chiacchierate, la nostra musica, i nostri commenti notturni alle partite di tennis in orari improbabili. E i tanti ricordi di una vita, i primi passi alla radio, le cene sul barcone… Fai buon viaggio, Cleliuccia mia“.

A salutare Clelia anche l’account ufficiale di Rtl, che ha postato una sua foto, scrivendo: “Buon viaggio Clelia. Ti vogliamo bene”. Luigi Santarelli, speaker di Rtl, ha voluto dare il suo saluto a Clelia: “La nostra famiglia perde una voce gentile e una collega affettuosa, prima ancora che una grande professionista. Che la terra ti sia lieve”.













