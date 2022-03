Clemente Russo/ A rischio eliminazione a L’Isola dei Famosi, è colpa della moglie?

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni sono al televoto a L’Isola dei Famosi 2022 perchè nominati dalla coppia leader formata da Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal. La motivazione della nomination non è piaciuta ai coniugi Russo che hanno dato del debole a Nicolas, in quanto non ha avuto il coraggio di dire che mandarli al televoto è stata una tattica di gioco. Per loro disputarsela con Carmen-Alessandro non sarà facile e Clemente teme di uscire.

Laura Maddaloni alza la voce con Carmen Di Pietro e Alessandro/ "Non si dorme ma..."

Clemente piace al pubblico, un po’ meno la moglie e per questo l’ex pugile rischia di essere penalizzato. Il web ha soprannominato la coppia “Big Jim e Barbie” e non vede l’ora di vederli tornare a casa. Se non dovessero superare il televoto andrebbero dritti alla Palaya Sgamada e giocando da solo Clemente potrebbe aggraziarsi le simpatie del popolo web. Il naufrago svolge molte attività sull’isola però ha da ridire su quelle persone che non fanno niente e beneficiano degli sforzi degli altri. Difatti ha nominato Carmen e figlio perchè alla coppia per andare avanti sull’isola serve una mano e madre e figlio sono quelli che danno di meno.

Rosy, Janet e Jane, figlie Clemente Russo e Laura Maddaloni/ "Sono tutto per noi"

Clemente Russo e Carmen Di Pietro, polemica a L’Isola dei Famosi 2022

L’ex pugile Clemente Russo si è reso protagonista di alcune accese polemiche a L’Isola dei Famosi 2022. I primi naufraghi a essere bacchettati sono stati Carmen e suo figlio. La coppia non ha partecipato alla costruzione della capanna però c’ha dormito dentro lasciando all’esterno chi come Clemente aveva contribuito alla realizzazione. La Di Pietro si è giustificata dicendo che sono stati stabiliti dei turni ma nessuno è venuta a svegliarla per farla uscire.

Alessandro ha preso le difese della madre e ha detto a Clemente di essersi già scusato per quanto accaduto e la questione era stata risolta, invece in puntata la coppia di atleti ha ripresentato il problema mettendo in cattiva luce madre e figlio. I telespettatori si sono schierati dalla parte di Carmen e Alessandro perchè se gli è stata data la possibilità di dormire al riparo perchè poi recriminare? Anche Floriana ha avuto da ridire su Clemente, non ha trovato equa la sfida di forza tra gli Sgamadi e gli Accopiadi. Difatti l’ex gieffina e Antonio hanno dovuto scontrarsi in una prova di forza con Laura e Clemente e sono stati travolti. Floriana avrebbe preferito gareggiare alla pari con Laura, il fatto che abbia partecipato Clemente ha avvantaggiato gli Accopiadi con la sua possente statura.

Laura Maddaloni attacca Nicolas Vaporidis: "É un debole"/ All'Isola dei Famosi 2022…

© RIPRODUZIONE RISERVATA