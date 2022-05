Clemente Russo: “Carmen Di Pietro e Alessandro? Un Teatrino”/ “Nicolas un Giuda”

Clemente Russo, tornato in Italia dopo l’addio a L’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’intervista a Superguida Tv in cui ha sparlato di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro Iannoni, altri due concorrenti del reality show di casa Canale 5. Il noto pugile ha puntato il dito nei confronti di mamma e figlio, accusandoli di “fare teatrini” in quanto nella vita quotidiana i due vivrebbero in maniera indipendente, a differenza invece di quanto mostrato alle Honduras. E’ tutta una montatura quindi? Secondo Clemente Russo la risposta è affermativa: “Carmen e Alessandro hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Il ragazzo vive da quattro anni a Londra da solo per migliorare l’inglese. – le parole del pugile a Superguida Tv – La madre dove sta quando il figlio è all’estero? Lo lascia in pace? Proprio sull’Isola gli è stata appresso togliendogli l’aria”.

Nel corso della chiacchierata Clemente Russo ha parlato anche di Nicolas Vaporidis, altro isolano con cui lo stesso atleta non è mai riuscito a legare: “Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicolas”.

CLEMENTE RUSSO VS ROGER BALDUINO: “FRA I PIU’ FALSI DELL’ISOLA”

L’ex naufrago ha poi puntato il dito nei confronti di Roger Balduino, modello brasiliano, che inizialmente era stato ben accolto dal gruppo: “Roger invece è stata una persona squisita per un periodo e poi quando ha cominciato a capire che il gruppo si stava sgretolando ha fatto il voltagabbana. E’ stato Laura a scoprirlo e questo “gioco” lo metteva in atto sia con il gruppo Tavassi-Vaporidis che contro Estefania“.

Quindi Clemente Russo ha concluso: “Il più falso di tutti per me è Nicolas Vaporidis. Però non è l’unico, ce ne sono anche altri. Mi hanno deluso anche Carmen, Alessandro e Roger. A loro direi ‘bravi ce l’avete fatta a buttarmi fuori dal gioco, però adesso fate vedere quanto siete bravi’. Se loro non mi sono piaciuti, ci sono dei concorrenti che invece voglio rivedere e che mi hanno lasciato un bel ricordo. Parlo di Jeremias, Antonio, Gustavo, Blind e Roberta”.

