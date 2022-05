Vladimir Luxuria provoca Clemente Russo/ “Ti consiglio di prendere il vocabolario…”

Clemente Russo torna in Italia dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2022

Clemente Russo, durante la 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 caratterizzata dal giallo sul fidanzato di Guendalina Tavassi, è arrivato in studio accolto da Ilary Blasi, dalla moglie Laura Maddaloni che gli ha consegnato dei fiori per conto delle tre figlie, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Clemente, ripensando ai mesi vissuti in Honduras, fa mea culpa sull’atteggiamento che ha avuto nei confronti degli altri naufraghi. “Quando mi sono staccato dal gioco e ho fatto questi tre giorni di quarantena qui recluso ho capito che non sono stato né un campione e né forte come sono”, ha raccontato alla Blasi.

“Io nove mesi fa ho terminato la carriera agonistica. E quindi forse stavo ostentando quello che mi manca. Avevo scambiato il campo per Playa Palapa. Come mai sono stato eliminato? Credo che abbia confuso la competizione con il gioco”, ha concluso Clemente.

Vladimir Luxuria, frecciatina a Clemente Russo

Vladmir Luxuria, dopo aver ascoltato le parole di Clemente Russo, prima di congedarlo, decide di porgi una domanda. “Sei andato via dalla Palapa e hai detto ai compagni ci vediamo tra qualche giorno. Dovevi stare là e invece stai qua. Cosa è andato storto?”, ha chiesto l’opinionista.

“Credo di aver confuso la competizione con il gioco. Tutto qua. Quindi se dovessi ritornare giocherei e mi divertirei”, è stata la risposta di Clemente. “Ti consiglio di prendere il vocabolario e andare alla lettera A. C’è una definizione, autocritica. Leggila, secondo me ti farà bene”, ha replicato Vladimir. “Io sono molto autocritico“, ha concluso Russo.

