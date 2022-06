Clemente Russo e Laura Maddaloni, il look all’Isola fa discutere il web/ “Ridicoli”

Clemente Russo e Laura Maddaloni: che look alla finale dell’Isola dei Famosi

La finale dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata da mille emozioni e grandi sorprese, sino alla vittoria finale di Nicolas Vaporidis. Tuttavia, nel corso della puntata, ad essersi presi la scena sono stati anche i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni, che si sono presentati in studio con un look piuttosto appariscente. Ad attirare l’attenzione in particolare sono stati gli occhiali che hanno scelto di indossare: perfettamente abbinati e piuttosto eccentrici, con lenti scure e vistose catenelle ricoperte di strass.

Una scelta di stile che in molti hanno paragonato a quella di Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller ed ospite fisso del programma nel corso di questi mesi. Il look dei coniugi Russo, tuttavia, non è affatto passato inosservato e sul web i telespettatori e gli utenti si sono scatenati con commenti e battute sui due ex naufraghi, spesso presi di mira dal mondo social.

Clemente Russo e Laura Maddaloni: l’eccentrico look scatena il web

La foto di Clemente Russo e Laura Maddaloni con gli occhiali ben in vista è stata postata su Twitter da un utente, che ironicamente ha commentato: “Alla voce RIDICOLI del dizionario i coniugi Russo“. C’è anche chi ha visto nella loro originale scelta di stile un tentativo di ispirarsi all’avvocato Di Carlo: “Originali gli occhiali dei coniugi Russo, ma non sarete mai lui“.

Tra i sentimenti dominanti sul web spiccano senza dubbio lo stupore e l’ironia, come un altro commento sul look della coppia: “I CONIUGI RUSSO CON GLI OCCHIALI ABBINATI VI PREGO CHE CAFONI LI AMO COSÌ TANTO“. Sebbene la finale dell’Isola dei Famosi non li abbia visti protagonisti in studio, Clemente Russo e Laura Maddaloni si sono decisamente presi la scena sul web.

Alla voce RIDICOLI del dizionario i coniugi Russo. #isola pic.twitter.com/OfaVBxtDxc — ~ Luca ~ (@SirLuca94) June 27, 2022

Originali gli occhiali dei coniugi Russo, ma non sarete mai lui #isola pic.twitter.com/UQtfLdIBsj — Dario B (@Magoanonimos) June 27, 2022

#isola I CONIUGI RUSSO CON GLI OCCHIALI ABBINATI VI PREGO CHE CAFONI LI AMO COSÌ TANTO pic.twitter.com/Nviz1j5GWf — Lele🐍 (@_dixxyy_) June 27, 2022













