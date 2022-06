Nicolas Vaporidis/ Vincitore “felice a metà”? Con Edoardo “amore nato dopo una lite”

Nicolas Vaporidis vincitore dell’Isola dei Famosi 2022?

Sarà Nicolas Vaporidis il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022? Per i siti di scommesse, i sondaggi online e gran parte del popolo social la risposta sarebbe affermativa. Eppure il reality in onda stasera con l’ultima puntata potrebbe giocare un colpo di scena proprio nel corso della finale. Per l’attore si tratta comunque di una felicità parziale dal momento che il suo percorso in Honduras avrebbe voluto concluderlo insieme all’amico Edoardo Tavassi, infortunatosi pochi giorni prima della finalissima e costretto a lasciare l’Honduras sette giorni fa.

Oltre al grande dispiacere per l’incidente ai danni dell’amico, Nicolas Vaporidis, confidandosi con Carmen Di Pietro e con Maria Laura De Vitis si era lasciato andare ad un intenso sfogo: “Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine è successo tutto questo. Mi ha preso male, non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo”. Quella che vivrà nelle prossime ore, dunque, per l’attore non sarà la finale che aveva progettato nella sua testa e per questo ha parlato di una “felicità a metà”, ampiamente condivisibile. Una cosa è certa: il viaggio di ritorno, come sperato nelle precedenti settimane, non sarà insieme a Tavassi ma potrebbe per lui essere comunque un ritorno festoso nel caso in cui dovesse essere incoronato vincitore indiscusso dell’edizione numero 16 dell’Isola dei Famosi 2022!

Il bilancio di Nicolas Vaporidis prima della finale

Negli ultimi giorni prima della finale dell’Isola dei Famosi, per Nicolas Vaporidis è arrivato il momento di fare un bilancio necessario. A incalzarlo è stata Mercedesz Henger che gli ha domandato con quante persone avesse litigato durante l’esperienza in Honduras: “Con tutti! Non ho litigato con Cucolo, con Luca, anche con Alessandro e Carmen. Con Guendalina c’è stata una piccola discussione”. Con Mercedesz, con i Rodriguez, con Lory Del Santo, Clemente Russo e Laura Maddaloni e con Blind ci sono state liti molto intense. Una bella lite anche con Edoardo Tavassi: “Abbiamo litigato sì, ma è stata una litigata che ha fatto nascere il nostro amore”, ha ammesso.

Nicolas Vaporidis ha rivendicato i confronti avuti con i naufraghi sull'Isola ammettendo anche di aver spesso esagerato nei giudizi usando parole poche consone. "Devi valutare e giudicare le persone secondo i tuoi criteri, tante volte mi sono trovato di fronte a situazioni assurde che per il mio modo di vedere erano inconcepibili", ha spiegato, "le ho affrontate, non sono riuscito a stare zitto!". Proprio la sua schiettezza sarebbe stata molto apprezzata dal pubblico da casa che questa sera potrebbe decidere di premiarlo portandolo alla vittoria.











