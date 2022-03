Clemente Russo, Isola dei Famosi 2022/ Scoppia la polemica con Vladimir Luxuria

Clemente Russo, Isola dei Famosi 2022: che polemica con Vladimir Luxuria

Il campione campano Clemente Russo non ha fatto in tempo ad arrivare sull’Isola dei Famosi 2022 in compagnia della moglie Laura Maddaloni che in studio è esplosa la polemica. Vladimir Luxuria, infatti, non ha affatto gradito quella che, secondo lei, è stato un privilegio ingiustificato concesso al pugile. La coppia è giunta infatti a Cayo Cochinos in barca e non tramite il celebre lancio dall’elicottero.

L’episodio ha incuriosito la stessa Ilary, meravigliata di non vedere inquadrato il velivolo bensì una barca in mezzo al mare. Alvin ha subito spiegato le motivazioni: Clemente, a causa del suo lavoro, ha i timpani perforati e l’impatto con l’acqua – da quell’altezza – avrebbe potuto peggiorare la situazione. Il pubblico si è diviso tra chi dava ragione a Vladimir Luxuria e chi difendeva in concorrente, Clemente Russo. Certamente, la grinta con la quale lo sportivo ha affrontato la prova ricompensa delle mele ha fatto riscattare la sua immagine di grande giocatore, molto determinato.

Clemente Russo e il suo percorso nel mondo dello spettacolo

Clemente Russo non è certamente nuovo, né al mondo dello spettacolo, né – tantomeno – a quello dei reality. Ricordiamo bene la sua celebre e chiacchieratissima partecipazione al Grande Fratello Vip 2016, durante la quale suscitò enormi polemiche per esternazioni ritenute omofobe, relativamente all’ex concorrente Bosco Cobos. Sempre in quell’occasione, commenti poco felici -ritenuti maschilisti – costarono al pugile l’esclusione dal reality e una denuncia successiva.

Cosa aspettarci da Clemente Russo? Certamente, la partecipazione al reality in coppia con l’altrettanto sportiva moglie Laura Maddaloni non può che incuriosire. Riuscirà l’affascinante judoka a placare l’animo impetuoso del marito? Certamente la solidità della loro coppia sarà una risorsa in più per affrontare le prove che troveranno sul loro percorso.

