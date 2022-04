Clemente Russo/ Se viene eliminata la moglie Laura Maddaloni continua l’Isola dei Famosi 2022?

Clemente Russo è il nuovo leader di Playa Sgamada

Amareggiato e disorientato per la nomination inaspettata, inflitta alla sua coppia da Nicolas Vaporidis, Clemente Russo nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi ha dovuto scontrarsi al televoto accanto alla moglie Laura Maddaloni in sfida contro la coppia detestatissima formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannone. L’esito purtroppo ha visto il pugile e la moglie perdere. I due sportivi su indicazione di Ilary Blasi hanno dovuto abbandonare Playa Accoppiada per poi trasferirsi a Playa Sgamada dove potranno continuare il reality da concorrenti singoli. Chiaramente, a fronte di questa eliminazione, il gesto di Vaporidis assume toni ancor più gravi, da molti definito il bacio di Giuda.

In compenso, Clemente, forte, prestante e determinato è stato scelto dai concorrenti singoli di Playa Sgamada come nuovo capo. Con un carattere forte, sportivo e determinato, Clemente è senza dubbio un ottimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2022.

La possibile eliminazione della moglie Laura potrebbe destabilizzarlo?

Apprezzato dal popolo del web per i siparietti canori e per l’onestà, Clemente Russo se in passato veniva ritenuto sopra le righe ed eccessivo, ad oggi c’è chi azzarda che sia addirittura la moglie Laura Maddaloni a tirare le fila della coppia: rumorosa, impetuosa e sempre molto polemica.

Cosa dobbiamo aspettarci da Clemente nelle prossime puntate? Relegato a Playa Sgamada come concorrente singolo, così come la moglie Laura Maddaloni, l’ex pugile potrà continuare a dare prova della sua forza a maggior ragione alla luce del suo ruolo di capo della nuova spiaggia. Qui tuttavia il clima è decisamente più sereno rispetto a Playa Accoppiada, dove i naufraghi devono fare i conti non solo con i problemi legati al cibo ma anche con le antipatie reciproche. Entrambi sono potenziali eliminati definitivi dell’Isola dei Famosi, se dovesse uscire Laura cosa farà Clemente? La seguirà in Italia?

L’arrivo a Playa Sgamada: nuova ripartenza per Clemente Russo?

Una volta arrivato su Playa Sgamada, Clemente Russo si è dato prontamente da fare. I naufraghi dopo la precedente puntata, di ritorno sulla propria Isola hanno trovato una bellissima sorpresa, il fuoco. L’ex pugile pochi istanti dopo lo sbarco ha voluto subito sapere quali sono gli spazi, dal bagno alla “cucina”, dall’ormai ospite fisso Marco Melandri, ambientandosi subito molto bene e mettendosi all’opera scavando nella sabbia: “Cambia l’isola ma la musica è la stessa”, ha detto con un sorriso svelando a Floriana di non avere però alcun problema a rimboccarsi le maniche, “a noi ci piace!”.

Sebbene sia ora un naufrago in gara singolarmente, Clemente e la moglie Laura continuano ad essere molto uniti. Entrambi hanno apprezzato molto le bellezze offerte da Playa Sgamada. La Maddaloni in particolare ha sottolineato la presenza di una “tranquillità che dall’altra parte non c’era”.











