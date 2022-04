Clemente Russo svantaggiato da Laura Maddaloni?/ Miryea “Lei non sa come comportarsi”

Clemente Russo punito al televoto per colpa di Laura Maddaloni?

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi della passata settimana, la coppia formata dai coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni è stata eliminata perdendo al televoto. Come di consueto ha dovuto lasciare La Palapa ma non l’Honduras, poiché si è spostata a Playa Sgamada dove marito e moglie hanno proseguito la loro avventura ma separatamente. Ma come mai i due sono stati “puniti” dal pubblico da casa? A dire la sua nelle passate ore è stata l’ex naufraga Miryea Stabile, conoscitrice del reality, la quale è intervenuta durante il programma #FreeIsola condotto da Matteo Bortone sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo.

Secondo Miryea, l’ex pugile Clemente Russo sarebbe stato in qualche modo svantaggiato proprio dalla moglie: “Secondo me il fatto di Laura ha in qualche modo svantaggiato Clemente”, ha sostenuto l’ex naufraga, sposando l’ipotesi sostenuta da molti utenti sui social appassionati del reality di Ilary Blasi.

L’opinione di Miryea Stabile sulla judoka

Clemente Russo e Laura Maddaloni riusciranno a fare ritorno a Playa Accoppiada? Questo non ci è dato saperlo, ma certamente lo sfogo che la judoka ha avuto nei confronti di Lory Del Santo, accusata di aver influenzato il voto di Nicolas Vaporidis, non è piaciuto a molti, compresa Miryea Stabile. Nello stesso intervento durante il format della web tv, la giovane ha commentato: “Laura per quanto diretta sia, magari non avendo mai fatto un reality non sa come comportarsi, e magari venendo da un mondo sportivo loro sono molto diretti, schietti, magari una persona se la può prendere sul fatto più personale”.

A prendere le difese di Lory Del Santo è stata invece Arianna David: “Se l’ha fatto avrà avuto dei motivi validi che non possiamo sapere. Non è una stratega, non sbaglia mai i colpi”. Certamente il carattere forte di Laura Maddaloni avrà potuto davvero influenzare in negativo il pubblico da casa, “punendo” indirettamente anche Clemente Russo. Fatto sta che Miryea ha commentato anche lo sfogo della Maddaloni contro gli autori del programma, sostenendo: “Se fossi stata io me la sarei presa tantissimo, perchè una che mi attacca in quel modo, me lo puoi dire anche in un’altra maniera, e siamo tutti felici, sereni e tranquilli”.











